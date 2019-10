Policjanci w ostataniej chwili uratowali mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo Data publikacji 01.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj „Chcę odebrać sobie życie (...)” - taką informację wysłał swojej psychoterapeutce mieszkaniec Marek. Kobieta niezwłocznie poinformowała o tym policjantów. Ci szybko namierzyli mężczyznę, który oświadczył im, że zamierza odebrać sobie życie. 42-latek z zawieszoną na szyi pętlą, skoczył z gałęzi, na której stał. Policjanci szybko zareagowali i udzielili mężczyźnie niezbędnej pomocy. Ten został przewieziony do szpitala. To kolejny już przykład szybkiego i profesjonalnego działania policjantów, gdzie osobie z myślami samobójczymi udzielono pomocy.

Wczoraj (30.09.2019 r.) kilka minut przed 21 oficer dyżurny komisariatu w Markach odebrał zgłoszenie z centrum powiadamiania ratunkowego dotyczące mężczyzny, który zamierzał popełnić samobójstwo. Ten najpierw wysłał wiadomość tekstową i następnie zadzwonił do swojej psychoterapeutki z informacją, że: „chce odebrać sobie życie”. Jak oświadczyła kobieta, jej pacjent już wcześniej miał próbę samobójczą. Dyżurny natychmiast skierował policjantów w rejon kompleksu leśnego, gdzie mężczyzna miał się znajdować.

Kiedy na miejsce przyjechali mundurowi, mężczyzna stał na gałęzi drzewa z pętlą na szyi i groził, że skoczy, żądał też przyjazdu na miejsce negocjatora. Policjanci poinformowali o tym dyżurnego, jeden z nich spokojnie podszedł do drzewa, stanął przy nim i zaczął rozmawiać z mężczyzną. Ten w pewnym momencie, bez żadnego uprzedzenia zeskoczył z gałęzi, spadając wprost na policjanta, który łapiąc go zamortyzował zeskok. Drugi z policjantów szybko odciął 42-latka, po czym obaj przystąpili do działań ratujących mu życie z uwagi na fakt, że ten stracił oddech.

Sierż. szt. Rafał Szymański i st. sierż. Marcin Rudnik nadal prowadzili cały czas działania ratujące życie mężczyźnie, do chwili przybycia zespołu medycznego. Mężczyzna w stanie dobrym został przejęty przez załogę karetki, która przewiozła go do szpitala.

To kolejny już przykład szybkiego i profesjonalnego działania policjantów, gdzie osobie z myślami samobójczymi udzielono pomocy.

(KSP/js)