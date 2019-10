Konferencja o cyberzagrożeniach Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym Polskiej Akademii Nauk w Będlewie odbyła się konferencja poświęcona cyberzagrożeniom. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organów ściągania, wymiaru sprawiedliwości, pracownicy działów bezpieczeństwa sektora prywatnego oraz przedstawiciele firm i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem w przestrzeni internetowej.

Internet to wirtualna przestrzeń, bez której nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia. Służy nam do pracy, nauki, komunikacji czy rozrywki. Na coraz większej popularność sieci internetowej bazują również przestępcy, którzy wykorzystując znajomość mechanizmów i narzędzi komputerowych, w krótkim czasie potrafią wyłudzić krocie oszukując tysiące osób. Katalog przestępstw popełnianych w Internecie jest bardzo zróżnicowany. Przestępstwa pedofilskie, oszustwa, wyłudzanie usług i towarów, kradzieże tożsamości, kradzieże danych, włamania na konta, pranie pieniędzy czy szantaże – to tylko niektóre z nich.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że wraz z rozwojem nowoczesnych technologii powstają nowe zagrożenia i nowe rodzaje przestępczości, które często mają charakter międzynarodowy. Aby skutecznie zwalczać cyberprzestępczość, w 2014 roku w każdej komendzie wojewódzkiej Policji powstał wydział do walki z cyberprzestępczością. Jednak skuteczne identyfikowanie i zwalczanie przestępczości internetowej, jest możliwe tylko przy współpracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym z instytucjami państwowymi oraz z sektorem publicznym i prywatnym.

Mając tego świadomość Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu objął patronatem konferencję SEC, zorganizowaną w dniach 19-20 września br. przez grupę OLX oraz Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Konferencja odbyła się w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym PAN w Będlewie i uczestniczyli w niej przedstawiciele organów ściągania, wymiaru sprawiedliwości, pracownicy działów bezpieczeństwa sektora prywatnego oraz przedstawiciele firm i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Tematem konferencji były zagadnienia związane z nadużyciami i przestępstwami dokonywanymi za pośrednictwem urządzeń elektronicznych oraz metodami ich skutecznego ścigania.

W pierwszym dniu konferencji SEC (Safe Ecommerce Conference) uczestników powitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski nadzorujący pion kryminalny, który podkreślił znaczenie współpracy wszystkich podmiotów w skutecznej walce z cyberprzestępczością.

Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy naukowi, policjanci, przedstawiciele operatorów sieci komórkowej i telekomunikacyjnej, banku, portalu społecznościowego Facebook oraz inni eksperci.

(KWP w Poznaniu / kp)