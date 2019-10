Przekroczyl dozwoloną prędkość o 74 km/h Data publikacji 01.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Rażącego złamania przepisów ruchu drogowego dopuścił się kierujący Jeepem, który w terenie zabudowanym, pędził aż o 124 km/h .

29 września br. w południe policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie na ul. Śląskiej wykonali pomiar prędkości kierującemu Jeepem, który jak się okazało, jechał 124 km/h w terenie zabudowanym.

66-letni mieszkaniec Torunia był trzeźwy, biorąc jednak pod uwagę warunki, w jakich doszło do popełnienia rażącego wykroczenia tj. sąsiedztwa przejścia dla pieszych, skrzyżowania, wyjazdów z posesji oraz fakt, że droga na tym odcinku znajduje się w przebudowie mogłoby dojść do poważnego w skutkach zdarzenia drogowego. Przekroczenie dozwolonej prędkości jest jedną z głównych przyczyną zdarzeń drogowych. Piratowi drogowemu zostało zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy, został on również ukarany mandatem karnym w wysokości 400 zł oraz 10 punktami karnymi.

(KWP w Krakowie/js)