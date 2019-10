Konferencja inauguracyjna w Żorach - „Dopalacze! bieg do śmierci!” Data publikacji 01.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W kinie miejskim „Na Starówce” w Żorach odbyła się dzisiaj konferencja inauguracyjna „Dopalacze! Bieg do śmierci!”. Ta nowa formuła pracy z młodzieżą zakłada organizację podobnych spotkań w każdym powiecie w województwie śląskim. Na miejsce inauguracji programu Żory wybrano nieprzypadkowo. Dzięki finansowemu wsparciu magistratu tego właśnie miasta, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach stworzył spot profilaktyczny ilustrujący problematykę dopalaczy.

Kino miejskie „Na Starówce” w Żorach było dzisiaj miejscem konferencji inaugurującej program „Dopalacze! Bieg do śmierci!”.



Wydarzenie dedykowane było dla kadry kierowniczej i dydaktycznej placówek oświatowych, wolontariuszy oraz najważniejszych gości – młodzieży szkolnej. Konferencję poprowadzili: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory Pani Anna Ujma oraz policjant z Wydziału Prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej sierż. sztab. Adam Doleżych, którzy przywitali obecnych na konferencji gości.



Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Katowicach mł. insp. Radosław Wola, który zapowiedział premierowy pokaz spotu profilaktycznego „Dopalacze! Bieg do śmierci!”. Spot powstał w Wydziale Prewencji KWP w Katowicach przy wsparciu Urzędu Miasta w Żorach.

Po premierze spotu profilaktycznego głos zabrał policjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Żorach, który na co dzień zajmuje się problematyką przestępczości nieletnich - asp. sztab. Łukasz Chmielecki. Policjant w swoim wystąpieniu krótko omówił problematykę tzw. dopalaczy i przytoczył przykłady interwencji policyjnych dotyczących osób, które zażyły te niebezpieczne środki.



Następnie w roli eksperta wystąpiła Pani Karolina Rakocz - Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Częstochowie, która przygotowała dla uczestników konferencji wykład pt. "By nie potrzebować środków zastępczych...".



W trakcie projekcji kolejnego filmu - „Mój Piękny Syn” - związanego z tematyką uzależnień, eksperci prowadzili konsultacje dla chętnych pedagogów oraz uczniów w zakresie tematyki konferencji.



Projekt „Dopalacze! Bieg do śmierci!”, opracowany przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, to nowe spojrzenie na stary problem. Każde kolejne spotkanie w pozostałych powiatach województwa śląskiego będzie podobne: miejscowe kino, wykłady eksperckie oraz prezentacja filmu związanego z zagrożeniem, jakim są dopalacze i narkotyki. Naszym celem są wszystkie miasta, każda szkoła i każdy uczeń, którego mamy obowiązek, jako dorośli, przestrzec przed tym jednym krokiem w złą stronę, w stronę bólu, rozpaczy i tragedii.



Spot profilaktyczny "Dopalacze! Bieg do śmierci!” Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach opracował dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Żorach. Ma on na celu zwrócić uwagę odbiorców i przestrzec przed zażywaniem substancji psychoaktywnych.



Warto zaznaczyć, że najważniejszą pomoc otrzymaliśmy od wolontariuszy, którzy zgodzili się wystąpić w spocie nieodpłatnie, za co chcemy im serdecznie podziękować. Przy realizacji filmu pomógł Pan Marek Dyoniziaka, a dźwięk przygotował Pan Adam Dulian.



Mamy nadzieję, że wyemitowany spot i film były dla wszystkich uczestników interesującym doświadczeniem, a wiedza przekazana przez naszych ekspertów zwiększyła świadomość zebranych.



Dziękując za udział w konferencji i zainteresowanie, uczestnicy zostali poproszeni o przekazywanie dalej zdobytej przez siebie wiedzy.

(KWP w Katowicach/js)