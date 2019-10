Transgraniczne działania CBŚP i policjantów z Czech wymierzone w produkcję i przemyt narkotyków do Polski Data publikacji 02.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj CBŚP i czeska Policja z Ostrawy przeprowadziły skoordynowane, transgraniczne działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Służby zatrzymały łącznie 10 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe, w tym 6 obywateli polskich powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych. W Polsce przejęto 15 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad pół mln zł, a na terenie Czech zlikwidowano plantację konopi. Zabezpieczono także broń i amunicję. Sprawę nadzoruje Prokuratura Krajowa w Krakowie.

Funkcjonariusze Zarządu w Krakowie CBŚP rozpracowali grupę, wywodzącą się ze środowiska pseudokibiców sympatyzujących z jedną z krakowskich drużyn sportowych, której członkowie zajmowali się przemytem środków odurzających z Czech do Polski. Polscy policjanci nawiązali kontakt z funkcjonariuszami policji czeskiej z Ostrawy i w ramach prowadzonych wspólnie transgranicznych działań, w połowie września już na terenie Polski, zatrzymali 2 osoby. W samochodzie, którym kierowała jedna z nich, znaleźli 15 kg marihuany o szacunkowej wartości ponad pół miliona złotych. Tę akcję przeprowadzono w rejonie przygranicznym, we współpracy z policjantami Śląskiego Komisariatu Policji Autostradowej.

W ramach dalszych działań, na terenie Krakowa i okolic, funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejne 4 osoby, a także dokładnie przeszukali zajmowane przez nich nieruchomości. Na poczet ewentualnych kar zabezpieczono także mienie podejrzanych w wysokości 186 tys. zł, 15 tys. euro, a także 5 pojazdów o łącznej wartości 1,2 mln zł.

Równolegle policja czeska zlikwidowała plantację konopi oraz zatrzymała 4 kolejnych podejrzanych, przejmując ok. 100 krzaków konopi indyjskiej i blisko 5 kg gotowego narkotyku. Zabezpieczono także broń, amunicję kal. 9 mm oraz na poczet ewentualnych kar 1,2 mln koron czeskich, 2 nieruchomości i 8 pojazdów, a także 11 kont bankowych użytkowanych przez osoby podejrzane.

Zatrzymani Polacy to mieszkańcy Krakowa w wieku od 30 do 62 lat, dotychczas wszyscy z nich byli wcześniej notowani za różne przestępstwa, w tym część m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące przemytu i posiadania znacznych ilości narkotyków za co grozi kara od 3 do nawet 15 lat pozbawienia wolności. Wobec czterech z tych osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawę nadzoruje Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Zespół Prasowy CBŚP