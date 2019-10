Kolejna plantacja marihuany zlikwidowana przez policjantów Data publikacji 02.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowana uprawa konopi innych niż włókniste, zabezpieczona marihuana, pieniądze na poczet przyszłych kar, sprzęt służący do dystrybucji środków odurzających oraz zatrzymana jedna osoba to wynik ostatnich działań policjantów ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością narkotykową. Plantacja znajdowała się na warszawskim Bemowie, a jej 32-letni właściciel już usłyszał zarzuty w prokuraturze. Może mu grozić kara co najmniej 3 lat więzienia.

Na trop nielegalnego procederu, jaki prowadzony był na terenie Bemowa wpadli stołeczni policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową. Wszystko wskazywało na to, że w budynku mieszkalnym może znajdować się plantacja konopi innych niż włókniste. W działania zmierzające do zatrzymania osób mających związek z tym procederem oraz zdobycia dowodów wskazujących na przestępczą działalność zostali zaangażowani stołeczni „kontrterroryści”.

Na terenie posesji policjanci zatrzymali 32-latka. Okazało się, że mężczyzna doglądał znajdującej się tam uprawy. Na parterze w budynku umieszczono dwa namioty przeznaczone do uprawy roślin wewnątrz pomieszczeń typu growbox, w których stały doniczki z krzewami konopi w różnych fazach wzrostu. Plantacja wyposażona została w profesjonalne oświetlenie oraz filtry pochłaniające zapach. Kolejne trzy namioty z podobną zawartością funkcjonariusze znaleźli na pierwszym piętrze. Natomiast w piwnicy mieściła się suszarnia z kwiatostanami marihuany tzw. „topy” oraz dwa worki ze ściętymi roślinami.

Sprzęt został w całości zdemontowany i zabezpieczony przez śledczych. Policjanci zabezpieczyli 84 doniczki z krzewami konopi innych niż włókniste, wagi elektroniczne, plastikowe worki do pakowania próżniowego oraz zgrzewarkę, Funkcjonariusze przejęli także kilogram marihuany oraz prawie 9 kilogramów ziela konopi.

Po zebraniu materiału w tej sprawie policjanci doprowadzili mężczyznę do prokuratury na terenie Woli, gdzie przedstawiono mu zarzuty. 32-latek jest podejrzany o uprawę krzewów konopi innych niż włókniste, z których można wytworzyć znaczną ilość środków odurzających oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

(KSP/js)