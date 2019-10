Stracił swój samochód - bo nie wiedział, że był kradziony Data publikacji 02.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Pyrzyccy policjanci odzyskali Mercedesa wartego 90 tysięcy złotych. Samochód został utracony na terenie Niemiec. Niczego nieświadomy właściciel użytkował pojazd od dwóch lat.

Policjanci pyrzyckiej komendy odzyskali samochód marki Mercedes, który został utracony na terenie Niemiec. Mieszkaniec powiatu pyrzyckiego kupił samochód dwa lata temu w komisie nieopodal Berlina. W Polsce bezproblemowo w urzędzie zarejestrował pojazd i jeździł nim do chwili gdy chcąc dokonać przeglądu samochodu zgłosił ten fakt do autoryzowanego serwisu. Podając numer VIN pojazdu usłyszał, że jest to niemożliwe bo samochód jest kradziony.

Zaskoczony informacją mężczyzna, w przekonaniu, że jest to jakaś pomyłka postanowił wyjaśnić sytuację na Policji. Po sprawdzeniu numeru pojazdu w systemach policyjnych okazało się niestety, że to nie jest pomyłka, a pojazd rzeczywiście został utracony na terenie Niemiec. Pojazd zatrzymano, a dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Policja pod nadzorem prokuratury.

Ku przestrodze informujemy!

Jeżeli zamierzamy nabyć pojazd z drugiej ręki, watro sprawdzić jego dane w systemach policyjnych. Wiąże się to jednak z tym, iż pojazd który chcemy sprawdzić musimy mieć namacalnie w zasięgu, tzn. możemy takim pojazdem przyjechać do jednostki Policji i dokonać sprawdzenia. Istotne jest to z uwagi na to że, jeżeli pojazd został utracony w wyniku przestępstwa zostaje on automatycznie zarekwirowany. Potencjalny sprzedawca gdy nie ma nic do ukrycia, zgodzi się na tego typu sprawdzenie, a my w przyszłości unikniemy przykrych konsekwencji nietrafionego zakupu.

(KWP w Szczecinie/js)