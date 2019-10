Policjant z mokotowskiej komendy najlepszym dyżurnym w KSP Data publikacji 08.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj To już drugi raz policjanci pełniący służbę na stanowiskach kierowania wyłaniali spośród siebie najlepszych w swoim fachu. Stołeczny etap Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji odbył się 2 października w Warszawie. W rywalizacji wzięli udział funkcjonariusze komend rejonowych i powiatowych oraz komisariatów specjalistycznych garnizonu stołecznego. Najlepszym okazał się asp. Łukasz Ziomko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Teraz będzie reprezentował naszą jednostkę podczas krajowych zawodów, które zaplanowane są w dniach 28 i 29 listopada w Szkole Policji w Katowicach.

Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji składają się z trzech etapów. Pierwszy z nich odbył się w każdej z komend rejonowych i powiatowych oraz czterech komisariatach specjalistycznych stołecznego garnizonu. Najlepsi z nich, po jednym z każdej jednostki, przeszli do drugiego etapu konkursu.

Ten rozpoczął się testem wiedzy zawodowej, zorganizowanym w Białej Sali KSP. Zawodnicy mieli zaledwie 60 minut na rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań, jednokrotnego wyboru. Następnie po półgodzinnej przerwie uczestnicy przystąpili do kolejnej części rywalizacji. Tym razem każdy musiał sobie poradzić z przygotowaną symulacją pełnienia służby na stanowisku kierowania. Zadanie do wykonania były maksymalnie zbliżone do tego, z jakim każdy z nich może spotkać się w codziennej służbie. Liczyła się wiedza, doświadczenie i właściwa reakcja. Tą część rywalizacji zaplanowano w pomieszczeniach Stołecznego Stanowiska Kierowania. Najlepszym w stołecznym finale był policjant z Mokotowa asp. Łukasz Ziomko, który już w listopadzie zmierzy się z kolegami z kraju w ogólnopolskim turnieju służb dyżurnych. Drugie miejsce zajął podkom. Krzysztof Kamiński z ochockiej komendy, a trzecie – podkom. Wojciech Kalemba ze Śródmieścia.

Jak podkreślali członkowie zespołu oceniającego, funkcjonariusze wykazali się w tej konkurencji wysokim profesjonalizmem, doskonałą znajomością policyjnych procedur i przepisów prawa. Musieli zachować spokój w trudnych sytuacjach i potrafić opanować emocje potrzebne przy zbieraniu i wartościowaniu informacji o zdarzeniu.

Tekst: podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto/wideo : nadkom. Jarosław Florczak, Marek Szałajski

Rywalizują o tytuł najlepszego dyżurnego KSP

