Seniorka nie dała się oszukać – fałszywa wnuczka chciała wyłudzić 40 tys. euro Data publikacji 02.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Żagańscy policjanci prowadzą wiele spotkań z seniorami, podczas których instruują ich jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka, policjanta, urzędnika. Dzięki radom policjantów oraz czujności i zdrowemu rozsądkowi mieszkanka powiatu żagańskiego nie dała się oszukać i nie straciła 40 tysięcy euro.

W poniedziałek (30 września) do mieszkanki powiatu żagańskiego zadzwonił telefon. Nic w tym dziwnego gdyby nie to, że osoba po drugiej stronie twierdziła, że jest wnuczką kobiety. Roztrzęsiona mówiła, że jest za granicą, spowodowała wypadek i musi zapłacić 40 tysięcy euro. „Wnuczka” prosiła kobietę o pieniądze. Seniorka w trakcie rozmowy pomyślała, że coś jest nie tak, słyszała bowiem wiele razy o wyłudzeniach pieniędzy w ten sposób. Postanowiła nie kontynuować rozmowy, odłożyła słuchawkę aby wykonać telefon do rodziny i sprawdzić czy taka sytuacja miała miejsce i czy ktoś z jej bliskich potrzebuje pomocy. Po rozmowie z synem nie miała wątpliwości, że oszustka podszywając się pod jej wnuczkę próbowała wyłudzić 40 tysięcy euro. Kobieta od razu poinformowała Policję. Zachowanie seniorki jest godne pochwały. Tak powinien postąpić każdy kto otrzyma podobną informację przez telefon!

Pamiętajmy! Zawsze należy potwierdzić taką informację kontaktując się z najbliższą rodziną lub Policją. Pomimo nieustannych ostrzeżeń, osoby starsze nadal stają się ofiarami oszustów podszywających się pod krewnych, pracowników socjalnych, akwizytorów, przedstawicieli ZUS, policjantów bądź też osób oferujących swoją pomoc przy codziennych obowiązkach domowych.

Źródło: sierż. Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu