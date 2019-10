Suski policjant- alpinista Data publikacji 02.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj St. sierż. Paweł Burdyl z Komisariatu Policji w Jordanowie od dziecka spędza wolny czas w górach. Nie tak dawno zdobył kilka najtrudniejszych i najpiękniejszych szczytów Kaukazu.

Na przełomie sierpnia i września, od 28.08.2019 r. do 18.09.2019 r., wraz ze swoim kolegą zmierzyli się z górą, która jest dobrze znana wśród alpinistów jako jedna z najpiękniejszych ale też najtrudniejszych szczytów Kaukazu. Południowa Uszba o wysokości 4710 m n.p.m została przez st. sierż. Pawła Burdyla szczęśliwie zdobyta, a wyjście na nią poprzedziło zdobycie wyższego wierzchołka o nazwie Tenduldi 4858 m n.p.m drogą Gabriela Khergiani. Wejście jak i zejście na wyższy szczyt zajęło im 6 dni. Zdobycie Uszby nie było łatwe jak i też się mówi o tej górze. Dlatego też wejście na jej wierzchołek oraz bezpieczny powrót do obozowiska trwał aż 7 dni. Wyprawa nie obyła się też bez niespodzianek - spadające kamienie zniszczyły namiot służący do odpoczynku. Fakt ten nie przeszkodził w bezpiecznym kontynuowaniu wyprawy.

Gratulujemy koledze nie tylko faktu zmierzenia się z górami i zdobycie szczytów ale też nabycia dodatkowego doświadczenia, które na pewno się przyda w czasie służby. Mundurowy na co dzień dba o bezpieczeństwo i porządek nie tylko jako policjant. W wolnym czasie służy dodatkowo pomocą w Grupie Beskidzkiej GOPR. Interwencje związane z codzienną służbą jak i też interwencje związane z zagrożeniem życia i zdrowia ludzi w górach są dla niego codziennością.

(KWP w Krakowie/js)