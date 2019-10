Czekają ich przykre konsekwencje Data publikacji 02.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali dwóch mężczyzn najprawdopodobniej mających związek z kradzieżą oraz przywiązaniem do drzewa makiety przedstawiającej wizerunek jednego z kandydatów w nadchodzących wyborach. Zatrzymani to 25 i 31- latek, mieszkańcy Kielc. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Nad ustaleniem i zatrzymaniem sprawców zdarzenia, które zostało ujawnione w minioną sobotę, 28.09.2019 r., pracowali kryminalni z Komisariatu Policji IV w Kielcach oraz kieleckiej komendy miejskiej. Skrupulatna praca funkcjonariuszy polegała na wykonaniu szeregu czynności operacyjnych oraz dowodowych. Policjanci prowadzący sprawę przeanalizowali m.in. zapis monitoringu wielu kamer i w ten sposób wpadli na właściwy trop. Mundurowi ustalili, że taki materiał wyborczy został skradziony w nocy z piątku na sobotę, na ul. Źródłowej przez grupę mężczyzn. Idąc tym tropem kryminalni z komisariatu przy ul. Śniadeckich dotarli we wtorek do dwóch mieszkańców Kielc, których rysopis odpowiadał wizerunkom sprawców na zarejestrowanym obrazie. Okazali się nimi 25 i 31-latek. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Śledczy ustalili także, że związek z opisywanym zdarzeniem mogą mieć jeszcze inne osoby. Ich zatrzymanie jest już tylko kwestią czasu. Niewykluczone, że 25 i 31- latek jeszcze dzisiaj usłyszą prokuratorskie zarzuty.

(KWP w Kielcach / mw)