Zatrzymany za zabójstwo 24-latki Data publikacji 02.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z jastrzębskiej komendy zatrzymali 40-letniego jastrzębianina, podejrzewanego o dokonanie zabójstwa 24-latki. Na wniosek śledczych, prokurator wystąpił do sądu o aresztowanie mężczyzny. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W minioną niedzielę tj. 29 września br., dyżurny jastrzębskiej komendy odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, który kogoś zabił i sam teraz chce popełnić samobójstwo. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci. Dokładnej lokalizacji, gdzie miał znajdować się mężczyzna mundurowi nie znali. Funkcjonariusze sprawdzili pobliski teren i w zaroślach znaleźli 40-letniego jastrzębianina.

Mężczyzna przyznał się do zabicia 24-letniej kobiety i pokazał policjantom miejsce, gdzie doszło do zdarzenia. Policjanci do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego udzielali kobiecie pierwszej pomocy, niestety nie udało się jej uratować. Stróże prawa zatrzymali podejrzewanego 40-latka. Za popełnioną zbrodnię grozi mu teraz kara nawet dożywotniego więzienia.

(KWP w Katowicach / ms)