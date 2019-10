Uroczyste otwarcie nowego Komisariatu Policji w Kowarach Data publikacji 02.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu 1 października 2019 roku o godzinie 12.00 odbyło się otwarcie nowego Komisariatu Policji w Kowarach przy ul. Władysława Grabskiego 7.Budowa nowej siedziby kowarskich policjantów trwała 2 lata, a koszt budowy to ponad 6 mln zł. W nowej siedzibie służba pełniona będzie całodobowo wraz ze służbą dyżurną oraz pomieszczeniem przejściowym dla osób zatrzymanych.

W uroczystości uczestniczyli między innymi: posłowie i senatorowie RP, I Zastępca Komendanta Głównego Policji w Warszawie nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński z zastępcami, Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze mł. insp. Bogumił Kotowski wraz z zastępcą, policjanci z KGP i KWP we Wrocławiu, kompania honorowa, starosta powiatu jeleniogórskiego wraz z zastępcą, przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego, burmistrz Kowar wraz z zastępcą i przewodniczącym Rady Miasta, Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Jeleniej Górze, Komendanci zaprzyjaźnionych jednostek Policji, Zastępca Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, kadra kierownicza KMP w Jeleniej Górze, cały stan osobowy Komisariatu Policji w Kowarach, proboszcz Parafii NMP w Kowarach oraz kapelani policji dolnośląskiej i jeleniogórskiej, a także przedstawiciele NSZZP Policjantów województwa dolnośląskiego. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Podczas uroczystości I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak wraz Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomaszem Trawińskim oraz starostą powiatu jeleniogórskiego Krzysztofem Wiśniewskim na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Kowarach podinsp. Włodzimierza Chmiela symbolicznie przekazali klucz do nowej siedziby. Dotychczasowa siedziba KP w Kowarach mieściła się przy ul. Sienkiewicza 7. W celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców Kowar oraz poprawy warunków pracy funkcjonariuszy Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu w uzgodnieniu z władzami samorządowymi Kowar rozpoczęła starania o budowę nowej siedziby.

Urząd Miasta Kowary przekazał środki finansowe na wykonanie usługi, polegającej na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a Komenda Główna Policji w Warszawie potwierdziła przekazanie na ten cel środków finansowych z programu Modernizacji Policji. Budowę nowego obiektu rozpoczęto we wrześniu 2017 roku i zakończono we wrześniu 2019, a koszt to ponad 6 mln złotych. Nowo wybudowana siedziba kowarskiej Policji spełnia wymogi do obsługi osób niepełnosprawnych. Brak jest barier architektonicznych. Wewnątrz budynku znajduje się pokój obsługi takich osób. Udogodnienia w pracy funkcjonariuszy to szatnie wraz z natryskami, pokoje socjalne wyposażone w odpowiednie meble i sprzęty. Dla interesantów zapewniono najwyższą jakość obsługi, tj. poczekalnia z toaletą i dostępem do infokiosku oraz jednoosobowa obsługa dochodzeniowa.

Na terenie komisariatu wyznaczone są parkingi dla interesantów, pracowników, garaże i wiata dla pojazdów służbowych. W nowej siedzibie służba pełniona będzie całodobowo wraz ze służbą dyżurną oraz pomieszczeniem przejściowym dla osób zatrzymanych.

(KWP we Wrocławiu/js)