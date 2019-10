Zatrzymany za kradzież gotówki z bankomatu Data publikacji 02.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci namierzyli bankomatowego oszusta. Mężczyzna na oczach funkcjonariuszy odkleił element blokujący szczelinę do wydawania banknotów. Na widok zbliżających się do niego policjantów, próbował jeszcze odrzucić listwę i pieniądze, ale został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

Policjanci wrocławskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą prowadzili działania wymierzone w bankomatowych oszustów. Obserwowali jedną z placówek bankowych pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. Wczesnym rankiem, funkcjonariusze zwrócili uwagę na mężczyznę, który wszedł do śluzy, gdzie znajdowały się dwa bankomaty. Odpowiadał on rysopisowi osoby, która miała mieć związek z zakładaniem tzw. nakładek na bankomatach. Policjanci zauważyli, jak odrywa on przyklejoną nakładkę, a w ręku trzymał banknoty. Zatrzymanie mężczyzny nastąpiło na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Okazał się nim być 36-latek.

Policjanci sprawdzili dodatkowo samochód, którym przyjechał na miejsce oszust. W osobowym Fordzie mundurowi ujawnili dodatkowo woreczek z zawartością narkotyków. Auto trafiło na strzeżony parking, a zatrzymany mężczyzna prosto do policyjnego aresztu. Za popełnienie przestępstwa oszustwa kodeks karny przewiduje maksymalnie karę do 8 lat pozbawienia wolności.

W związku z powyższym zdarzeniem, policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z bankomatu. Każdorazowo poinformujmy właściwe służby o wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem bankomatu. Nasze wątpliwości powinny wzbudzić naklejone elementy, wystające kabelki, jakiekolwiek źle dopasowane elementy lub fakt niewypłacenia gotówki, pomimo prawidłowo zrealizowanej transakcji. W każdym takim przypadku powinniśmy skontaktować się z operatorem bankomatu. Numer telefonu znajdziemy w jego obrębie. Pamiętajmy również o tym, aby chronić swój PIN do karty. Nie zapisujmy go w portfelu lub, co gorsze, bezpośrednio na karcie. Jeśli posługujemy się terminalem płatniczym w sklepie lub klawiaturą bankomatu, zasłońmy ręką wpisywany kod, aby żadne oczy lub zainstalowana kamera nie mogły go dostrzec.

(KWP we Wrocławiu/js)