O krok od tragedii na pasach Data publikacji 02.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z włocławskiej grupy SPEED ukarali mandatami 19-latków, którzy weszli na przejście dla pieszych pomimo czerwonego światła. Młodzi ludzie wkroczyli wprost przed policyjny radiowóz. Na szczęście nieduża prędkość i reakcja mundurowych, pozwoliła na uniknięcie tragedii.

Włocławscy policjanci ruchu drogowego, pełniący służbę w ramach grupy ”SPEED”, patrolowali miasto, wczoraj, 1 października br., nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem. Ich głównym zadaniem było eliminowanie z ruchu kierowców, którzy poruszali się z nadmierną prędkością i tym samym stwarzali zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Wczorajszego popołudnia policyjne kamery zarejestrowały jednakże nieco inne zdarzenie, które także było naruszeniem przepisów ruchu drogowego, ale dotyczyło wykroczenia popełnionego przez pieszych. Dwoje młodych ludzi zignorowało czerwone światło nadawane przez sygnalizator i weszło na przejście dla pieszych. Byli dosłownie o krok od tragedii, gdyż do pasów dojeżdżało już bmw, które miało zielone światło. 19-latkowie byli słabo widoczni z uwagi na nieustające opady deszczu i zmniejszoną przejrzystość powietrza. Na szczęście policjanci wyhamowali, dzięki czemu para przeszła na drugą stronę jezdni.

Oboje, dziewczyna i chłopak, byli zaskoczeni widokiem funkcjonariuszy. Za popełnione wykroczenie ukarani zostali mandatami. Konsekwencje zlekceważenia czerwonego światła mogły być jednak znacznie większe, zakończone utratą zdrowia, a nawet życia i tragedią rodzin.

Zdarzenie zarejestrowane przez policyjny wideorejestrator to przestroga dla wszystkich, którzy nie stosują się do przepisów ruchu drogowego i jednocześnie apel o rozwagę, zarówno do pieszych, jak i kierowców. Ci ostatni, jak pokazuje nagranie, muszą bowiem zachować czujność i zwracać szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego.

(KWP w Bydgoszczy / ms)