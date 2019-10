Pamiętamy Data publikacji 04.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nasz Kolega starszy sierżant Adam Kochańczyk zmarł 23 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

STARSZY SIERŻANT KOCHAŃCZYK ADAM

ur. 1969 r. - zm. 1996 r.

Młodszy asystent Kompanii Wywiadowczej Batalionu Zabezpieczenia Miasta Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Do służby w Policji został przyjęty 1 września 1991 r. na stanowisko młodszego asystenta kompanii wywiadowczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Po ukończeniu kursu podstawowego kontynuował służbę na stanowisku starszego policjanta batalionu zabezpieczenia miasta, a następnie został mianowany na stanowisko młodszego asystenta kompanii wywiadowczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Należał do policjantów odważnych i bezkompromisowych. Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm, zaangażowanie i gotowość do poświęceń dla dobra służby, był sumiennym i odważnym policjantem, co przekładało się na osiąganie wymiernych efektów w postaci wielokrotnego zatrzymania sprawców czynów karalnych na gorącym uczynku.

Brał udział w zadaniach specjalnych polegających na zatrzymywaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców. za osiągane wyniki w służbie był wielokrotnie wyróżniany nagrodami przez przełożonych.

W nocy z 3 na 4 października 1996 r., pełniąc służbę jako policyjny wywiadowca, podjął pościg po dachu kamienicy za sprawcą włamania na strych posesji. W trakcie podjętych czynności wpadł do niezabezpieczonego otworu świetlika dachowego i spadł z dużej wysokości. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu.

Pośmiertnie awansowany na stopień starszego sierżanta.

(KGP/js)