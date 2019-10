„Świeć Przykładem – Noś Odblaski!” Data publikacji 03.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 3 października 2019 r. w siedzibie Episkopatu Polski odbył się briefing z udziałem mediów oraz przedstawicieli Policji, Konferencji Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej inaugurujący trzecią odsłonę akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do pieszych pn. „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”.

Celem akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Na spotkaniu z mediami obecni byli przedstawiciele Policji, Konferencji Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej. Instytucje reprezentowali:

- insp. dr Mariusz Ciarka – Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji,

- ks. dr Paweł Rytel-Andranik – Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski,

- ks. dr Grzegorz Giemza – Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej,

- Patryk Czech - Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,

- Karolina Błażejczyk - Zastępca Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji warszawsko-praskiej.

Hasło trzeciej edycji akcji brzmi: „Noś odblaski!”– czyli jak już mamy element odblaskowy, wiemy jaką rolę pełni – to teraz nośmy ten element w taki sposób by był on widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

Noszenie elementów odblaskowych jest szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest ciemno i panuje zła widoczność. Jeśli pieszy jest słabo widoczny na drodze, łatwiej może zostać potrącony przez samochód. Mały element odblaskowy na ubraniu, plecaku, torbie może uratować życie i zdrowie.

Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników i w większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone, a piesi są słabo widoczni dla kierujących pojazdami.

Zachęcamy również do noszenia elementów odblaskowych na obszarze zabudowanym.

Pamiętajmy!

Poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używajmy elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszamy się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Odblaski nosimy tak, aby były widoczne w światłach jadących pojazdów! Odbiją wtedy światło padające z reflektorów samochodu dając sygnał kierującemu pojazdem, że po drodze porusza się człowiek.

Przy zakupie odblasku zwracajmy uwagę czy został na nim umieszczony znak CE. Brak tej informacji oznacza, że jest to gadżet w jaskrawym kolorze, który nie spełnia wymogów technicznych (światło odbite elementu odblaskowego powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 metrów).

Światła pojazdu, który zbliża się do pieszego najpierw oświetlają dół jego sylwetki, zatem odblaski dobrze jest zakładać jak najniżej.

Umieszczajmy odblaski na wysokości kolan, dłoni, w okolicach środka klatki piersiowej i pleców.

Niezależnie od tego gdzie się poruszamy i o jakiej porze (w mieście czy poza nim, w dzień czy o zmroku), w warunkach niedostatecznej widoczności dla własnego bezpieczeństwa, nośmy elementy odblaskowe.

Koniecznie zadbajmy, aby dzieci i osoby starsze stosowały elementy odblaskowe we właściwy sposób.

(BRD KGP)