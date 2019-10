Podziękowania dla policjanta od seniorów z Wrocławia Data publikacji 03.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu wpłynęły podziękowania dla policjanta sierż. Michała Dardzińskiego za pomoc przy udaremnieniu próby oszukania metodą „na policjanta”.

W dniu 25 września br. policjant Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu sierż. Michał Dardziński wykonywał czynności służbowe w rejonie ul. Powstańców Śląskich, kiedy to podeszła do niego starsza kobieta i poprosiła o pomoc. W jej mieszkaniu miał przebywać mężczyzna, który usiłował oszukać schorowanego męża kobiety. Miał on podawać się za policjanta pracującego w CBŚP i przejąć od mężczyzny środki pieniężne znajdujące się na jego koncie.

Policjant natychmiast powiadomił jednostkę Policji, na terenie której miało dojść do przestępstwa,czyli KP Krzyki i udał się wraz ze zgłaszającą do jej mieszkania. W środku zastali jedynie męża seniorki. Oszust zdążył się oddalić. Na szczęście nie doszło do przekazania pieniędzy, ale policjanci pracują nad tą sprawą, by wyjaśnić wszystkie jej okoliczności.

Seniorzy postanowili podziękować sierż. Michałowi Dardzińskiemu za interwencję i chęć pomocy. Swoje słowa uznania złożyli na ręce Komendanta Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu pisząc: „Policjant (…) wykonał swoje obowiązki z dużą troskliwością i życzliwością. Życzymy Panu takich pracowników wszystkich”.

(KWP we Wrocławiu/js)