Dzielnicowy podczas wizyty uratował chłopca, który się dusił Data publikacji 03.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Niespełna 5-letni chłopczyk krztusił się i nie mógł zaczerpnąć oddechu. Błyskawicznej i skutecznej pomocy udzielił mu odwiedzający rodzinę dzielnicowy. St. sierż. Tomasz Kawczyński pracuje w Policji od 4 lat. Dzięki umiejętnościom nabytym podczas kursów pierwszej pomocy wiedział jak pomóc dziecku, któremu jabłko zablokowało drogi oddechowe.

Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu. Jest on najbliżej ludzi i związany jest z lokalną społecznością. To od niego zaczynamy rozwiązywanie najczęstszych problemów czy też szukamy porady. W poniedziałek (1 września) st. sierż. Tomasz Kawczyński był na obchodzie w swojej dzielnicy. To 32-letni dzielnicowy, który w Policji służy od 4 lat. Podczas spotkania u jednej z rodzin zwrócił uwagę wraz z obecną na miejscu mamą i babcią, że będący w domu 5-letni chłopczyk nagle zrobił się cały czerwony i nie może zaczerpnąć oddechu. Dziecko próbowało też wkładać do ust paluszki, aby coś z nich wyciągnąć.

Dzielnicowy zachował zimną krew i zareagował błyskawicznie. Ułożył dziecko w odpowiedniej pozycji i doprowadził do odkrztuszenia.Okazało sie, że chlopczykowi w oddychaniu przeszkadzał kawałek jabłka. Po udzielonej pomocy chłopczyk zaczął oddychać. Uspokojone dziecko wróciło do zabawy. Dzięki dotychczasowym szkoleniom funkcjonariusz doskonale wiedział w jaki sposób udzielić pomocy małemu dziecku. Wizyta zakończyła się w podwójnie pozytywny sposób. Wspólnie udało się również znaleźć rozwiązanie sytuacji, która była przyczyną wizyty dzielnicowego. Pamiętajmy, że w każdym przypadku, kiedy potrzebujemy porady lub pomocy, możemy zwrócić się lub umówić na spotkanie z naszym dzielnicowym. Aby ułatwić sobie kontakt lub znaleźć dzielnicowego w nowym miejscu warto zainstalować aplikację Moja Komenda, która wskaże zdjęcie, numer do dzielnicowego oraz najbliższy posterunek Policji.

mł. asp. Marcin Ruciński

KPP w Świebodzinie