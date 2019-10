Poszukiwania grzybiarza zakończone sukcesem Data publikacji 03.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 2 godziny trwały poszukiwania 74-letniego grzybiarza, który wczoraj zagubił się w lesie w powiecie brodnickim. Na szczęście mężczyznę całego i zdrowego odnaleźli policjanci. Nie wymagał pomocy lekarskiej, więc od razu został odwieziony do domu.

Wczoraj, 02.10.2019 r., kilka minut po 15.00 brodnicki dyżurny otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Brodnicy, że wyjechał na grzyby do lasu w miejscowości Okalewko i zgubił drogę powrotną. Mężczyzna oznajmił również, że bateria jego telefonu jest na wyczerpaniu i nie wie gdzie dokładnie się znajduje. Dyżurny natychmiast do wskazanej miejscowości wysłał wszystkie patrole w służbie. Po prawie dwóch godzinach poszukiwań przestraszony mężczyzna został odnaleziony przez policjantów. Na szczęście 74-latek nie potrzebował pomocy medycznej.

Wczorajsze zdarzenie pokazuje, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do wypraw leśnych. Wychodząc do lasu np. na grzybobranie pamiętajmy, aby zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i mieć stały kontakt z bliskimi. Pamiętajmy również o tym, aby nie wychodzić do lasu samotnie szczególnie, gdy mamy problemy zdrowotne. Pamiętajmy, aby na grzybobranie nie wybierać się w godzinach popołudniowych, gdyż szybko zapadający zmrok może stanowić dla nas zagrożenie.

(KWP w Bydgoszczy / mw)