"Piratów drogowych" namierzył policyjny wideorejestrator Data publikacji 03.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z nakielskiej drogówki za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym zatrzymali prawo jazdy dwóm kobietom. "Piratów" namierzył policyjny wideorejestrator. Obie kierujące przez najbliższe 3 miesiące nie wsiądą za kierownicę.

Nadmierna prędkość jest przyczyną wielu tragedii na drogach. W eliminowaniu z ruchu piratów drogowych pomaga znowelizowany kodeks drogowy jasno wskazujący, że kierowca, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h traci prawo jazdy na 3 miesiące. Niestety nie wszyscy kierowcy stosują się do obowiązującego prawa i nie respektują ograniczeń prędkości.

Tylko jednego dnia policjanci z nakielskiego referatu ruchu drogowego skontrolowali dwie kierujące, które za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym straciły prawo jazdy. Namierzył je policyjny wideorejestrator. 28-letnia bydgoszczanka kierująca citroenem jechała przez Zamość z prędkością 105 km/h. Kolejna, 29-latka, również mieszkanka Bydgoszczy, pędziła mazdą przez Małe Rudy z prędkością ponad 101 km/h. Za złamanie przepisów mundurowi zatrzymali kobietom uprawnienia. Skutkiem popełnionych wykroczeń było również ukaranie ich mandatami, a do konta każdej z nich dopisano po 10 punktów karnych.

Policjanci po raz kolejny apelują do kierowców o stosowanie się do ograniczeń prędkości, szczególnie tych obowiązujących w obszarach zabudowanych. Utrata prawa jazdy, choć uciążliwa, to najlżejsza kara dla "piratów drogowych", gdyż szarżowanie na drodze kosztować może życie. Szczególnie niebezpieczna jest nadmierna prędkość podczas niesprzyjających warunków pogodowych, jak to było w tych dwóch przypadkach, gdzie po opadach deszczu droga była mokra i śliska.

(KWP w Bydgoszczy / ms)