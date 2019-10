Zatrzymani na gorącym uczynku Data publikacji 03.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Cztery osoby zatrzymane na gorącym uczynku, zabezpieczone pocięte szyny oraz sprzęt do cięcia stali – to efekt działań kietrzańskich funkcjonariuszy. Podejrzani wpadli w policyjną zasadzkę, gdy wycinali kolejne partie torów. Straty, które powstały w wyniku kradzieży, mogą sięgać nawet 700 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Policjanci z Komisariatu w Kietrzu od kilku tygodni zajmowali się sprawą kradzieży torów kolejowych, w jednej z miejscowości na terenie gminy Kietrz. Funkcjonariusze z zebranych informacji ustalili dzień, w którym podejrzani mieli przyjechać na miejsce wcześniejszych kradzieży, by zabrać resztę szyn. Do działań podczas zatrzymania mężczyzn zostały zaangażowane wzmożone siły policjantów.

Akcja zatrzymania została przeprowadzona, kiedy mężczyźni pakowali do samochodu pocięte już szyny. Mężczyźni w wieku od 42 do 47 lat, byli bardzo zaskoczeni kiedy zobaczyli funkcjonariuszy. Na miejscu policjanci ujawnili również sprzęt, który służył podejrzanym do cięcia szyn oraz samochód w którym je przewozili. Oględziny przeprowadzone na miejscu ujawniły braki szyn na odcinku ok. 700 metrów. Straty wynikające z działań mężczyzn mogą wynieść nawet 700 tys. zł.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży. Kodeks karny za takie przestępstwo przewiduje 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Opolu/js)