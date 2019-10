Ponad 13 litrów krwi trafi do potrzebujących Data publikacji 03.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W braniewskiej komendzie policji odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. Najcenniejszym darem z potrzebującymi podzielili się funkcjonariusze, pracownicy cywilni, mieszkańcy Braniewa oraz mundurowi z zakładu karnego. Wszystkim, którzy zdecydowali się bezinteresownie pomóc drugiemu człowiekowi dziękujemy, zachęcając jednocześnie do udziału w kolejnych akcjach.

Kim jest krwiodawca? To osoba, która bezinteresownie pomaga drugiemu człowiekowi poprzez dzielenie się z nim tym, co ma najcenniejszego – krwią. Nie ma lepszej pomocy, niż ta płynąca prosto z serca. Na naszą krew czekają poszkodowani i chorzy. Wielu potrzebujących może wyzdrowieć dzięki uzupełnieniu brakujących elementów krwi. Mundurowi to szczególna grupa, która w toku codziennej służby pomaga ofiarom wypadków, kolizji i wie, jak cenna jest szybka i pierwsza pomoc, w tym dostarczenie krwi. Oddanie tego cennego daru to także szansa na uczynienie własnego życia jeszcze bardziej wartościowym. Tak naprawdę powód oddania krwi może zejść na drugi plan, gdyż liczy się przede wszystkim jedno – że każdy z osobna i wszyscy razem pomagamy w ten sposób innym ludziom.

Dzisiejsza (03.10.2019r.) akcja cieszyła się zainteresowaniem zarówno wśród policjantów, pracowników cywilnych jednostki jak i innych służb mundurowych i mieszkańców powiatu. W sumie 29 osób oddało ponad 13 litrów krwi.

Dziękujemy wszystkim za tak wspaniały odzew na apel braniewskich policjantów i zapraszamy jednocześnie na kolejną zbiórkę krwi. O terminach informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Braniewie i lokalnych mediów.

(js/tm)