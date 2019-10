„Bonnie i Clyde” chcieli wyłudzić 50 tys. zł. Zatrzymani na gorącym uczynku przez policjantów Data publikacji 03.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Słubiccy policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę i 29-letnią kobietę, którzy usiłowali wyłudzić kredyt w wysokości blisko 50 tys. złotych na szkodę jednej z placówek bankowych. Policjanci zapobiegli utracie gotówki. Podejrzani usłyszeli już zarzuty oszustwa. Para ze Śląska już wcześniej dopuszczała się podobnych przestępstw. Tym razem grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w wyniku podjętych ustaleń i prowadzonych czynności operacyjnych, zatrzymali w poniedziałek (30 września) kobietę i mężczyznę. Podejrzani wspólnie usiłowali wyłudzić kredyt w jednym z banków w Słubicach na kwotę blisko 50 tys. złotych. Wszystko zaczęło się pod koniec września. Wtedy to, do placówki bankowej drogą elektroniczną wpłynął wniosek złożony przez 34-latka o udzielenia kredytu na kwotę blisko 50 tys. złotych. Do wniosku załączone było zaświadczenie, z którego wynikało, że mężczyzna zamieszkuje na Śląsku i jest zatrudniony w jednej z firm w tamtym rejonie. Dołączona została również informacja o rzekomym miesięcznym wynagrodzeniu.

Jak się okazało, złożone w banku dokumenty kredytowe były sfałszowane, a na ich podstawie para próbowała wyłudzić kredyt w wysokości 50 tys. złotych. Po dokładnej analizie zebranych materiałów policjanci ustalili, że mężczyzna nigdy nie był zatrudniony we wskazanej firmie. Nieprawdziwe dane dotyczyły też jego wynagrodzenia za pracę. Funkcjonariusze ustalili, że 29-latka wystawiła wszystkie fałszywe zaświadczenia swojemu wspólnikowi i w jego imieniu przesyłała bankowi.

W poniedziałek (30 września) dzięki skutecznym działaniom policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymano w jednym z banków w Słubicach podejrzaną parę. Mężczyzna i kobieta są mieszkańcami Śląska i już wcześniej byli karani za podobnego typu przestępstwa. Duet usłyszał już zarzuty oszustwa. Grozi im nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: mł. asp. Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach