KWP: Piraci drogowi na celowniku Speed

Walka z piratami drogowymi jest niezmiernie ważna, ponieważ właśnie nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych. Policyjna grupa „Speed, eliminuje tych uczestników ruchu drogowego, którzy rażąco naruszają przepisy. Efekty pracy funkcjonariuszy wskazują, że na naszych drogach jest wciąż zbyt dużo brawury i agresywnych zachowań.

Prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, do jakich dochodzi na naszych drogach. Brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i agresywne zachowania kierujących wobec innych uczestników ruchu przyczyniają się do tragicznych w skutkach zdarzeń. Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach. Nadmierna prędkość jest groźna nie tylko dla kierujących i ich pasażerów, ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka. Pamiętajmy, wraz ze wzrostem prędkości zmniejsza się czas potrzebny na obserwację drogi (włącznie z jej poboczami i chodnikami) i tym samym na reakcję obronną.

Szczególne zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze mają policjanci z zespołów pn. „Speed”, które powstały 19 lipca br. W skład zespołu „Speed” wchodzą nie tylko policjanci ruchu drogowego, ale także funkcjonariusze z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie.

Od momentu powstania grupy, do końca września mundurowi ujawnili 8417 wykroczeń, nałożyli ponad 7 tys. mandatów, w tym 5879 za przekroczenie dozwolonej prędkości. Zastosowaliśmy blisko 100 pouczeń a w ponad 80 przypadkach sprawy skierowano do sądu. Ponad 370 kierujących straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o co najmniej 50 km/h w terenie zabudowanym. Policjanci zatrzymali 255 dowodów rejestracyjnych.

R.L.R.