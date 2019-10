Cztery osoby oskarżone w sprawie oszustw metodą „na policjanta” Data publikacji 04.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sporządzeniem aktu oskarżenia przez prokuratora i skierowaniem go do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze zakończyło się postępowanie przygotowawcze prowadzone w stosunku do czterech podejrzanych w związku z oszustwami metodą „na policjanta”. Osoby te działając wspólnie doprowadziły do tego, że starsza zielonogórzanka przekazała im kilkanaście tysięcy złotych. Niestety pieniędzy nie udało się odzyskać.

Do pierwszego zatrzymania w tej sprawie doszło 22 lutego br. w Zielonej Górze. Tego dnia mieszkańcy Zielonej Góry odebrali co najmniej kilka telefonów od oszustów, którzy próbowali wyłudzić od osób starszych pieniądze metodą „na policjanta”. Niestety jedna z tych prób okazała się skuteczna i starsza kobieta nieświadoma podstępu, przekazała pieniądze oszustowi, wpłacając je na podane konto. Mężczyzna niezwłocznie podjął pieniądze w placówce bankowej na terenie woj. dolnośląskiego. Gdy kobieta zorientowała się, że mogła paść ofiarą oszusta próbowała odzyskać pieniądze, ale było już za późno.

Zielonogórscy policjanci rozpoczęli działania operacyjne i w ich wyniku ustalili, że osoba podająca się za policjanta podjęła pieniądze na terenie Legnicy. Wobec tego policjanci nawiązali współpracę z funkcjonariuszami z Legnicy, a ci wkrótce wytypowali potencjalnego sprawcę i zatrzymali go. Podejrzany to 32-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego, znany Policji i wcześniej notowany za podobne przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, za które to przestępstwo Kodeks Karny przewiduje karę od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 32-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

W wyniku prowadzonych działań operacyjnych zielonogórscy policjanci doprowadzili do zatrzymania jeszcze trzech kolejnych osób: 25-letniej kobiety oraz dwóch mężczyzn w wieku 27 i 33-lata. Ponadto przy zatrzymanych policjanci znaleźli narkotyki. Kobieta i 33-letni mężczyzna odpowiedzą dodatkowo za posiadanie i udzielanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za to przestępstwo wg. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim czterem osobom zarzutów oszustwa, a następnie i skierowanie wobec całej czwórki aktu oskarżenia do sądu.

