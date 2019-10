Szczęśliwy finał poszukiwań Data publikacji 04.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 93-latki, która w godzinach porannych wyszła z domu i nie powróciła. Zaniepokojona rodzina zaalarmowała głogowskich policjantów, którzy już w 2 godziny od zgłoszenia odnaleźli kobietę. Jak się okazało, seniorka znajdowała się przy niezamieszkałym budynku, gdzie prawdopodobnie chroniła się przed deszczem. W działania zaangażowani byli policjanci, Ochotnicza Straż Pożarna - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego z Głogowa, Smardzowa i z Serbów.

W czwartek tj. 3 października br., późnym południem głogowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 93-letniej mieszkanki gminy Głogów. Kobieta w godzinach porannych wyszła z domu i nie powróciła. Początkowo rodzina na własną rękę próbowała odnaleźć seniorkę, jednak gdy nie przyniosło to skutku, zaalarmowali Policję.

Natychmiast podjęto akcję poszukiwawczą, w którą oprócz policjantów zaangażowała się także Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego z Głogowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna ze Smardzowa i z Serbów. Do działań wykorzystany był również policyjny pies tropiący. Dzięki szybkim i sprawnym działaniom służb, kobietę odnaleziono jeszcze tego samego dnia, dwie godziny od zgłoszenia. Staruszkę odnaleźli policjanci z Wydziału Prewencji w trakcie sprawdzania jednego z pustostanów. Kobieta prawdopodobnie schroniła się tam przed deszczem i zimnem. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało 93-latkę do szpitala.

Składamy podziękowania wszystkim służbom, które szybko i zdecydowanie odpowiedziały na apel i informacje o zaginięciu kobiety. Wspólne działania doprowadziły do kolejnego i szybkiego odnalezienia zaginionej, która szczęsliwie wróciła do domu. Jednocześnie apelujemy i przypominamy: zwracajmy szczególną uwagę na osoby starsze i schorowane, którymi się opiekujemy albo które zamieszkują po sąsiedzku. Interesujmy się ich losem, rozmawiajmy często z nimi i bądźmy czujni. To najczęściej nasza szybka reakcja i jeszcze większe zainteresowanie może zapobiec nieszczęściu.

(KWP we Wrocławiu /ms)