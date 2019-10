Dramatyczna walka o życie 76-letniego grzybiarza szczęśliwie zakończona odnalezieniem zaginionego Data publikacji 04.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj O prawdziwym szczęściu może mówić 76-letni mężczyzna odnaleziony w trzeciej dobie poszukiwań dzięki niezwykłej determinacji policjantów i ochotników z grup poszukiwawczo-ratowniczych. Wycieńczony, mocno wyziębiony, z urazem nogi ale przytomny i co najważniejsze żywy mężczyzna został ewakuowany przez policjantów i ratowników do miejsca, z którego mogła go podjąć karetka Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Starszy mężczyzna 1 października br. w godzinach popołudniowych wszedł na teren kompleksu leśnego w Kampinosie w okolicy ośrodka ZHP w Starej Dąbrowie, z zamiarem zbierania grzybów. Choć teren był mu dość dobrze znany, bo przyjeżdżał tu od kilkunastu lat, niestety tym razem zabłądził. Rodzina próbująca szukać krewnego na własną rękę zgłosiła zaginięcie starszego pana dopiero następnego dnia. Pomimo poszukiwań prowadzonych przez policjantów z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim, mężczyzny nie udało się odnaleźć przez całą koleją dobę.

Z uwagi na trudny i rozległy teren objęty poszukiwaniami – zalesione rejony Puszczy Kampinoskiej – oraz nieubłaganie upływający czas, w godzinach porannych 3 października br. do działań włączyli się policjanci z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, którzy dysponując Mobilnym Centrum Wsparcia Poszukiwań wyznaczyli i podzielili na sektory teren do przeszukania i rozdysponowali przybyłe na miejsce siły i środki, koordynując i nadzorując prowadzone działania.

W poszukiwania 76-latka, trwające nieprzerwanie do momentu jego odnalezienia przez jeden z zespołów poszukiwawczych z psem tropiącym z OSP Jabłonna, tj. do godz. 21:30, zaangażowało się blikso 50 osób - policjanci z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim i jednostek podległych, Oddziałów Prewencji Policji KSP oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. Wspierani byli przez ochotników z grup poszukiwawczo-ratowniczych, m.in. z wymienionej już OSP w Jabłonnej, Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Modlin, OSP Marki, Grupy Ratownictwa PCK z Warszawy, Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego s12 z Warszawy. W poszukiwaniach grzybiarza włączyli się również strażnicy z Kampinoskiego Parku Narodowego i policjanci z ogniwa Konnego KSP, którzy patrolowali ścieżki i dukty leśne. Zadysponowany został też śmigłowiec policyjny oraz quad. Łącznie przeszukano ponad 160 wyznaczonych sektorów obejmujących teren ponad 400 ha samymi siłami ludzkimi i tyle samo z pomocą koni i quada.

Finalnie mężczyzna został odnaleziony w trudno dostępnym terenie, ok 1,5 km od punktu, z którego rozpoczął swoją wędrówkę po lesie. Następnie po udzieleniu pierwszej pomocy został ewakuowany przez policjantów i ratowników do miejsca, z którego mogła go podjąć karetka Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Tylko dzięki ogromnej determinacji i niezwykłemu zaangażowaniu poszukujących go osób, mężczyzna szczęśliwie zakończył swoją niemal trzydniową przygodę w lesie.

W imieniu swoim oraz rodziny 76-latka dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uratowania jego życia.

(CPOZ KGP/ zdjęcia CPOZ KGP i R.Sakowski z PCK Warszawa / mw)