Ponad 20 kg narkotyków nie trafi na czarny rynek Data publikacji 04.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 20 kg narkotyków przejęli kryminalni zwalczający przestępczość narkotykową z koluszkowskiej komendy. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzuty. Dzięki skrupulatnej pracy policjantów zakazane substancje nie trafią na rynek. Posiadanie znacznej ilości środków odurzających zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

1 października 2019 roku kryminalni zwalczający przestępczość narkotykową z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach, na terenie gminy Tuszyn, zatrzymali do kontroli wcześniej obserwowanego nissana. Z ustaleń jakie posiadali policjanci wynikało, że kierujący nissanem, 36-letni mieszkaniec powiatu łódzkiego wschodniego, mógł posiadać środki odurzające. Gdy kierujący otworzył drzwi ze środka wydobywał się specyficzny zapach, dlatego stróże prawa postanowili przeszukać auto. Mundurowi znaleźli w nim marihuanę. To jednak nie uśpiło ich czujności, podczas przeszukania domu mężczyzny znaleźli większe ilości marihuany i amfetaminy. Łącznie zabezpieczyli u 36-latka ponad 400 gramów marihuany i ponad 1,5 grama amfetaminy.

Trop i ustalenia jakie dalej poczynili kryminalni doprowadził ich na działkę w powiecie poddębickim, która należała do 38-letniego mieszkańca Łodzi. Na posesji policjanci znaleźli 7 sadzonek konopi indyjskich, a na strychu domu łodygi i kwiatostan zakazanych roślin. W tym samym czasie mundurowi przeszukali miejsce zamieszkania łodzianina. Mężczyzna, który prowadzili nielegalną plantację w powiecie poddębickim również w swoim łódzkim mieszkaniu ukrywał w reklamówkach marihuanę. Z całego nielegalnego procederu policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 20 kilogramów suszu zakazanych roślin, które uprawiał łodzianin. Dzięki działaniom koluszkowskich policjantów taka ilość narkotyków nie trafi na rynek.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 36-latek za posiadanie a 38-letni łodzianin za posiadanie oraz uprawę znacznych ilości konopi innych niż włókniste za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei posiadanie środków odurzających zagrożone jest karą do 3 lat więzienia, natomiast posiadanie znacznej ilości nawet do 10 lat.

(KWP w Łodzi / mw)