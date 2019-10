Ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Kolej-Ciechanów 2019” Data publikacji 04.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W ramach ćwiczeń sztabowych Policji, w Ciechanowie na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Towarowej zostały przeprowadzone ćwiczenia, które mają na celu doskonalenie umiejętności policjantów, współdziałanie z innymi służbami instytucjami, sprawdzenie poziomu znajomości obowiązujących przepisów i procedur, sprawdzenie gotowości i koordynacji działań różnych służb na wypadek zagrożenia.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie oraz funkcjonariusze z pododdziałów kontrterrorystycznych Policji z Radomia, Olsztyna i Bydgoszczy wzięli udział w ćwiczeniach sztabowych „Kolej-Ciechanów 2019”, które zostały przeprowadzone na terenie bocznicy kolejowej przy ul. Towarowej w Ciechanowie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał dwa epizody. W pierwszym sprawdzono działania związane z symulacją zderzenia samochodu osobowego z pociągiem. W epizodzie drugim zaplanowano działania podejmowane przez pododdział kontrterrorystyczny Policji. Tematem ćwiczeń było zatrzymanie uzbrojonych sprawców napadu na bank.

Mieliśmy okazję zobaczyć jak działają służby, które są przede wszystkim zaangażowane w prowadzenie działań kontrterrorystycznych ale również wspierają innych policjantów w warunkach szczególnego zagrożenia lub takich, jak został to określone w przepisach, które wymagają użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. Tym samym są na pierwszej linii walki z najgroźniejszymi przestępcami, a także potencjalnymi terrorystami.

Dziś około godz. 9:00 doszło do napadu na placówkę bankową, która znajduje się w pobliżu stacji kolejowej Ciechanów Fabryczna, funkcjonariusze, którzy prowadzili działania pościgowe za sprawcami tego napadu poinformowali dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, że dwóch mężczyzn których ścigają wsiedli do pociągu relacji Warszawa-Olsztyn stojącego na stacji Ciechanów Fabryczna, bardzo ważną informacją którą przekazali było to, że mężczyźni są uzbrojeni.

Policjanci ustalili, i przekazali dyżurnemu, że kolejna stacja na której zatrzyma się pociąg jest to stacja kolejowa Ciechanów Miasto, będzie to dwu minutowy postój techniczny. Natomiast przewidywany czas przybycia pociągu to godz. 10:05. W pociągu znajdowali się pasażerowie, którzy nie byli świadomi zagrożenia.

Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia osób znajdujących się w pociągu na miejsce postoju pociągu zostali skierowani funkcjonariusze z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Radomiu, Olsztynie i w Bydgoszczy.

W tej sytuacji najważniejsze było odizolowanie miejsca zdarzenia, ochrona życia i zdrowia osób przebywających w rejonie działania sprawców i zatrzymanie sprawców.

Dlatego Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie współpracując z Wojskami Obrony Terytorialnej, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, SOK dążyli do zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, m.in. wyizolowali miejsce wydarzenia co wiązało się z ewakuacją osób postronnych, pasażerów czy pracowników dworca, zapewnili objazdy dla ruchu kołowego, bezkolizyjny przejazd dla sił ratowniczych i porządkowych. W tym samym czasie na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane zespoły ratownictwa medycznego.

Uzbrojeni uciekinierzy zostali namierzeni w ostatnim wagonie pociągu, wtedy wkroczyli policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu, w Olsztynie i w Bydgoszczy. Dochodzi do dynamicznego i siłowego wejścia do pociągu i natychmiastowego obezwładnienia uzbrojonych sprawców napadu. Po dokładnym rozpoznaniu następuje ewakuacja osób postronnych oraz wyprowadzane są osoby podejrzane o napad na bank.

Osoby, które zostały ewakuowane z pociągu kierowane są do punktów segregacji gdzie ponownie sprawdzane są pod kątem osób niebezpiecznych, posiadania niebezpiecznych przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu innym osobom.

Trening sztabowy daje doskonałą sposobność do doskonalenia indywidualnych i zespołowych umiejętności ćwiczących. Taka forma pozwala na sprawdzenie praktycznych umiejętności indywidualnych w zakresie wykonywania obowiązków na swoich stanowiskach funkcyjnych i oceny sytuacji taktycznej. Ważnym elementem, podczas tego typu treningów jest stworzenie odpowiednich warunków, jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

W działaniach wzięli udział: pracownicy Kolei Mazowieckich, Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie, Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, Samodzielny Pododdział Kontrterorystyczny Policji w Radomiu, w Olsztynie i w Bydgoszczy, 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, grupa pozoracji – PUL w Ciechanowie, grupa pozoracji i przygotowania – Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Straż Miejska w Ciechanowie, Cargotor - Grupa PKP Cargo, PKP Cargo, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - Zakład Pomocy Doraźnej - Państwowe Ratownictwo Medyczne Ciechanów.

Pokaz służb obserwował Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Grzegorz Grabowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Sztabu podinsp. Michał Pawliński oraz Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego KWP zs. w Radomiu kom. Karol Wojtyła.

Autor: kom. Jolanta Bym