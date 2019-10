Tyscy policjanci wspierają schronisko w „Światowy dzień zwierząt” Data publikacji 04.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci oraz pracownicy cywilni tyskiej komendy zorganizowali zbiórkę darów dla bezdomnych zwierząt. Dzisiaj z okazji przypadającego „Światowego Dnia Zwierząt” mundurowi przekazali darowiznę przedstawicielom Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach.

Tyscy policjanci oraz pracownicy cywilni znaleźli się w gronie osób, którym los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny. Okazało się, że rodziny policjantów cykliczne wspierają schronisko. Dzięki temu doszła do mundurowych wieść o tym, że przed zimą w schronisku bardzo potrzebne są koce i ręczniki. Na reakcję długo nie trzeba było czekać. By nie pozostawić zwierząt bez pomocy, policjanci postanowili przeprowadzić zbiórkę darów na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Tychach. W trakcie akcji została zebrana karma sucha oraz mokra, a także koce i ręczniki. Dzieci mundurowych zaangażowały się w akcję i przygotowały rysunki ze zwierzętami, które przyozdobiły paczki przygotowane dla podopiecznych miejskiego schroniska.

Przekazać dary, wraz z dzielnicowymi, przyjechał także przewodnik, który na co dzień pracuje z psem służbowym „Leksusem”. On doskonale wie, że pies nie tylko jest towarzyszem w służbie, ale także przyjacielem, z którym spędza mnóstwo czasu. Jak sam podkreśla: „osoby które decydują się na pracę ze zwierzętami, nie mogą się ich bać, trzeba być stanowczym, aby psy były posłuszne, jednak przede wszystkim należy mieć odpowiednie podejście do zwierząt”.

Dziś z okazji „Światowego dnia zwierząt” warto przypomnieć, że posiadanie pupila wiąże się również z obowiązkami. Na przykładzie przewodnika psa służbowego można zaobserwować jak odpowiedzialna jest to praca, która wiąże się z dodatkowymi zajęciami. Oprócz treningów indywidualnych z czworonogiem, funkcjonariusz zajmuje się także jego pielęgnacją, karmieniem czy dbaniem o czystość w kojcu. Każdego dnia pies musi się także porządnie wybiegać, co wymaga od przewodnika sprawności fizycznej oraz kondycji.

Jednak nie od dziś wiadomo, że zwierzak może być najlepszym przyjacielem człowieka, dlatego przypominamy o możliwości adopcji psa lub kota z Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach.

Dziękujemy wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym za zaangażowanie w zbiórkę.

(KWP w Katowicach / mw)