„Zrodzeni do Szabli” – przedpremierowy pokaz filmu Data publikacji 04.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 3 października br. w Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie odbył się przedpremierowy pokaz filmu "Zrodzeni do Szabli". Inicjatorami wydarzenia byli tarnowscy policjanci, którzy w ten sposób uhonorowali obchody 100-lecia powołania Policji Państwowej. Podczas spotkania twórcy filmu - rodzina Sieniawskich, kultywująca staropolską metodę posługiwania się szablą, zaprezentowała krótką historię władania krzywą szablą w sztuce krzyżowej.

W przedpremierowym pokazie filmu „Zrodzeni do szabli” wzięło udział kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, byli komendanci miejscy, policjanci i pracownicy tarnowskiej Policji, a także przedstawiciele służb na co dzień współpracujących z tarnowską komendą. Wśród zaproszonych gości znalazł się również Marian Mikuła, który zaprezentował wierną kopię szabli Stanisława Żółkiewskiego (oryginał można oglądać na Jasnej Górze).

Spotkanie rozpoczęto krótkim rysem historycznym rodziny Sieniawskich, a następnie przybliżono obecnym sztukę krzyżową władania szablą, o której słynny polski encyklopedysta Zygmunt Gloger napisał: „Polacy bowiem doszli do tak nadzwyczajnej biegłości w robieniu krzywą szablą, że żaden inny naród w sztuce tej sprostać im nie zdołał. Sztukę tę nazwali krzyżową z powodu, że cięcia i zasłony krzyż stanowiły”. Podczas prelekcji podkreślono rolę szabli, znanej i wykorzystywanej w Polsce od stuleci. Obecnie, choć szabla nie jest już elementem wyposażenia Policji, pozostała w niej. Wykorzystywana jest w ceremoniale policyjnym. Szable wręczane są przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trakcie nominacji funkcjonariuszy na stopień generalski. Nieoficjalną tradycją w Policji stało się również wręczanie szabli kolegom, czy też przełożonym awansowanym na wyższy stopień oficerski, co stanowi prestiż i symbolicznie nawiązuje do historii Policji.”

