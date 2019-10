39 podejrzanych w sprawie grupy zajmującej się m.in. kradzieżami luksusowych samochodów w Polsce czy w Niemczech Data publikacji 07.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj CBŚP rozbiło grupę zajmującą się m.in. kradzieżami luksusowych samochodów na terenie Polski, Niemiec, a nawet Austrii. W sprawie występuje już 39 podejrzanych, z czego 28 usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna kierowania tą grupą. W ramach akcji przeprowadzonej pod koniec września zatrzymano 5 osób podejrzanych o paserstwo i wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych. Łączna wartość skradzionych pojazdów to 3 mln zł.

Funkcjonariusze Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim CBŚP z Wydziału w Zielonej Górze wraz z Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się kradzieżami luksusowych samochodów na terenie zachodniej Polski i Niemiec, głównie aglomeracji berlińskiej, a także Austrii.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2008 – 2019. Z uwagi na międzynarodowy charakter sprawy polscy funkcjonariusze współpracowali z policją niemiecką. W lipcu 2018 roku podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Prezydentem Policji w Berlinie, na mocy którego powołano wspólną, specjalną grupę operacyjno – śledczą. W jej skład, po stronie niemieckiej, weszli funkcjonariusze Krajowego Urzędu Kryminalnego w Berlinie, zwalczający przestępczość samochodową, natomiast z ramienia Polski, czynności wykonywali policjanci CBŚP z Wydziału w Zielonej Górze Zarządu w Gorzowie Wlkp.

Z ustaleń śledczych wynika, że łupem gangu były głównie samochody marek takich jak Audi, Mercedes, BMW oraz Volvo, a łączna wartość skradzionych pojazdów to nawet 3 miliony złotych. Do sprawy policjanci przejęli samochody w całości pochodzące z kradzieży, m.in. Mercedes – Benz klasy G, o wartości około pół miliona złotych oraz Audi Q3, której szacunkowy koszt to około 90 tysięcy złotych, ale także zabezpieczyli części samochodowe, w tym m.in. ponad 170 silników od pojazdów różnych marek.

Pod koniec września policjanci CBŚP przeprowadzili kolejną akcję w ramach tej sprawy, w wyniku której zatrzymali 5 mężczyzn w wieku od 30 do 46 lat. Wszyscy są mieszkańcami województw lubuskiego i dolnośląskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani są podejrzani o paserstwo i handel częściami samochodowymi pochodzącymi z kradzieży luksusowych samochodów oraz o wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych.

Łącznie w całej sprawie występuje już 39 podejrzanych, którym ogłoszono ponad 180 zarzutów, w tym 28 dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednej kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczą podejrzenia popełnienia oszustw, paserstwa i kradzieży z włamaniem. W toku śledztwa 9 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono także mienie w postaci samochodów oraz pieniędzy, na kwotę blisko 430 tysięcy złotych.

Zespół Prasowy CBŚP