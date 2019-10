Kolejny sukces Policji w walce z oszustami działającymi metodą "na policjanta" Data publikacji 07.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o wyłudzenie pieniędzy od starszej kobiety metodą „na policjanta”. W ustaleniu tożsamości i zatrzymaniu tych osób pomógł monitoring miejski. To już kolejny sukces zielonogórskich policjantów zajmujących się wykrywaniem i zwalczaniem tego rodzaju przestępczości. Do tej sprawy, na wniosek zielonogórskich policjantów, zatrzymane zostały przez funkcjonariuszy ze Zgorzelca jeszcze dwie inne osoby, a policjanci z Legnicy zatrzymali kolejną, piątą, która decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze została aresztowana.

Od początku roku w Zielonej Górze oszuści działający metodą „na policjanta” próbowali wyłudzić pieniądze od kilkudziesięciu starszych osób. Niestety zdarzyły się sytuacje, gdy seniorzy zmanipulowani podstępem przez oszustów przekazali im pieniądze. Tak było m.in. w ubiegłym tygodniu (30.09.2019 r.), kiedy to starszy zielonogórzanin wierząc, że ma do czynienia z policjantami, przekazał im ponad 40 tys. zł. O tym, że padł ofiarą oszustów zorientował się dopiero po kilku godzinach. Zielonogórscy policjanci natychmiast po tym zdarzeniu rozpoczęli działania operacyjne, które doprowadziły ich do mieszkańców województwa dolnośląskiego. 25-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna zostali zatrzymani przez policjantów w jednej z miejscowości na terenie Dolnego Śląska. Byli zaskoczeni, bo nie spodziewali się, że zostaną zatrzymani. Oboje zostali przewiezieni do Zielonej Góry.

Kilka godzin po tym zatrzymaniu, po przekazaniu informacji operacyjnych przez zielonogórskich kryminalnych, policjanci ze Zgorzelca zatrzymali kolejne 2 osoby, które również trafiły do zielonogórskiej komendy miejskiej na przesłuchanie. Z informacji zebranych przez kryminalnych wynikało, że grupa składała się z 5 osób, dlatego też po ustaleniu tożsamości ostatniej, piątej osoby, podjęli działania, żeby ją zatrzymać. Mężczyzna został zatrzymany w czwartek (3.10.2019 r.) przez policjantów z Legnicy.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie całej piątce zarzutów oszustwa. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Na obecnym etapie postępowania śledczy sprawdzają czy zatrzymani nie mają na swoim koncie innych podobnych przestępstw, które wydarzyły się m.in. w Zielonej Górze. Cztery spośród zatrzymanych osób, w tym kobieta, decyzją prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze zostały objęte policyjnym dozorem.

W stosunku do ostatniej z zatrzymanych osób, 23-letniego mężczyzny, prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze przychylił się do wniosku i aresztował go na 3 miesiące.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)