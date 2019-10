Policjanci z Wałbrzycha odzyskali skradziony samochód o wartości ponad 130 tys. zł Data publikacji 07.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu już po kilkudziesięciu godzinach od zdarzenia odzyskali skradziony samochód osobowy o wartości ponad 130 tysięcy złotych oraz zatrzymali 24-letniego sprawcę rozboju. Mężczyzna decyzją sądu został już tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 03.10.2019 r., na jednym z parkingów przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu. Sprawca najpierw uderzył ręką w twarz 55-latka, a następnie grożąc mu pozbawieniem życia, zabrał pokrzywdzonemu kluczyki do samochodu, dokumenty oraz pieniądze, a następnie odjechał w nieznanym kierunku skradzionym pojazdem o wartości ponad 130 tysięcy złotych.

Poinformowani o zdarzeniu policjanci kryminalni wałbrzyskiej komendy realizując informacje własne już następnego dnia ustalili, że podejrzewanym o to przestępstwo jest 24-letni mieszkaniec Kamiennej Góry. Policjanci zatrzymali mężczyznę w godzinach wieczornych w oddalonym o 22 km od Wałbrzycha Krzeszowie. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu odzyskali także utracony w wyniku rozboju samochód - zabezpieczając go do celów procesowych - oraz pozostałe mienie. Niebawem pojazd o znacznej wartości trafi do swojego właściciela. W toku wykonanych czynności w sprawie wałbrzyscy funkcjonariusze zabezpieczyli kolejny samochód – tym razem ten, którym podejrzany przyjechał na miejsce popełnienia przestępstwa.

W trakcie przesłuchania 24-latek przyznał się do rozboju. O jego losie zadecyduje teraz sąd, który po analizie zgromadzonego materiału dowodowego przez policjantów zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Mieszkańcowi Kamiennej Góry grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

(KWP we Wrocławiu/js)