Trzy miesiące aresztu dla mężczyzny, który wyłudził kilkaset tysięcy złotych Data publikacji 07.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Miliccy policjanci działający wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali mężczyznę, który działając metodą na tzw. policjanta, wyłudził od jednej z mieszkanek gminy Milicz kilkanaście tysięcy złotych. Policjanci odzyskali całość pieniędzy, którą zatrzymanemu mężczyźnie przekazała oszukana kobieta. Tego samego dnia przestępcy podający się za funkcjonariuszy Policji próbowali wyłudzić pieniądze jeszcze od kilkunastu innych mieszkańców powiatu milickiego. Zatrzymany mężczyzna decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące.

W samo południe, w czwartek 3 października br., miliccy policjanci współpracując z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w miejscowości Goszcz zatrzymali poruszającego się samochodem osobowym marki Mercedes 27-letniego mieszkańca Kalisza. Zatrzymany mężczyzna kilkanaście minut wcześniej odebrał od 66-letniej mieszkanki gminy Milicz 15 tysięcy złotych. Pokrzywdzona kobieta wydała pieniądze po tym jak chwilę wcześniej zadzwonił do niej nieznany mężczyzna podający się za policjanta. Rozmówca działając przestępczą metodą poinformował seniorkę, że jej syn spowodował śmiertelny wypadek drogowy i że jeśli natychmiast nie przekaże dużej kwoty pieniędzy, to syn trafi do więzienia. Po krótkim czasie od tego telefonu do domu pokrzywdzonej kobiety zgłosił się nieznany jej mężczyzna podający się za policjanta i odebrał od niej pieniądze.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów z Milicza, wspomaganych przez policjantów z Katowic zajmujących się m.in. podobnymi sprawami kryminalnymi, sprawca tego przestępstwa został zatrzymany, gdy wyjeżdżał z gotówką z terenu powiatu. Policjanci znaleźli w jego samochodzie całość pieniędzy pochodzących z oszustwa na mieszkance gminy Milicz oraz telefony komórkowe i karty SIM prawdopodobnie wykorzystywane do przestępczego procederu.

Zatrzymany 27-latek trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonanie na terenie ościennych województw kilku innych takich samych przestępstw popełnionych w podobny sposób, podczas których podejrzany wyłudził od pokrzywdzonych łącznie aż 400 tysięcy złotych. Za zarzucane mężczyźnie przestępstwa grozi kara nawet do 8 lat pozbawiania wolności. Sąd Rejonowy w Miliczu zastosował wobec oszusta trzy miesiące tymczasowego aresztu.

Trwa intensywne postępowanie w tej sprawie. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tej sprawy, w tym udział aresztowanego mężczyzny w innych wyłudzeniach dużych kwot pieniędzy popełnianych metodą "na policjanta”. Jednocześnie okazało się, że w tym samym dniu, kiedy został zatrzymany mieszkaniec Kalisza, na terenie powiatu milickiego doszło aż do 13 podobnych prób wyłudzenia pieniędzy. Nieznani sprawcy podając się za rzekomych policjantów telefonowali do starszych osób opowiadając o śmiertelnych wypadkach drogowych z udziałem ich członków rodzin, żądając przekazania dużych kwot pieniędzy w celu pomocy w załatwieniu pozytywnego zakończenia spraw. Na szczęście żadna z osób, do której wykonywane były takie telefony, nie dała się oszukać i nie padła ofiarą przestępstwa, co może świadczyć o dużej świadomości i wiedzy seniorów na tematy dotyczące metod stosowanych przez oszustów.

W przypadku otrzymania telefonu od osoby, która podaje się np. za krewnego lub potencjalnego policjanta i która informuje o jakimś nieszczęśliwym wypadku, prosząc o przekazanie pieniędzy na pozytywne załatwienie sprawy, odbierający telefon nie powinien podejmować jakichkolwiek kroków zmierzających do przekazania takiej osobie pieniędzy i powiadomić o takim telefonie Policję – być może jest to próba oszustwa!

Policja radzi, co zrobić, by nie paść ofiarą oszustów i złodziei:

bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania, szczególnie w sytuacjach wymagających naszej pomocy finansowej,

informować Policję o każdej próbie oszustwa,

konsultować się z najbliższymi w przypadku kontaktu osoby potrzebującej naszych pieniędzy,

nie przekazywać osobom podającym się za funkcjonariuszy służb mundurowych żadnych środków pieniężnych i kosztowności,

prosić o wylegitymowanie się osoby podającej się za funkcjonariusza – do czego ma obowiązek – ze stopnia, imienia i nazwiska, miejsca pełnienia służby czy też identyfikatora kadrowego. Podane dane radzimy zapisać, aby następnie potwierdzić, czy dana osoba to faktycznie funkcjonariusz Policji.

(KWP we Wrocławiu)