Wprowadzał do sprzedaży fałszywe monety kolekcjonerskie Data publikacji 07.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie zatrzymali 29-latka podejrzanego o sprzedaż fałszywych monet kolekcjonerskich. Decyzją prokuratora wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może mu grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Opoczyńscy kryminalni ustalili, że 29-letni mieszkaniec Opoczna na różnych portalach aukcyjnych oferował do sprzedaży fałszywe pieniądze kolekcjonerskie. Na podstawie zebranych informacji policjanci przeszukali pomieszczenia mieszkalne zajmowane przez podejrzewanego. Na miejscu zabezpieczyli około 5 tysięcy sztuk monet kolekcjonerskich różnych walut, numizmatów oraz aktualnie używanych w obiegu.

Mundurowi ustalili, że mężczyzna monety kupował przez Internet z różnych źródeł, w tym z portali międzynarodowych. Wszystkie zakupione pieniądze sprzedawał jako autentyczne. Na tym etapie postępowania wiadomo, że część z oferowanych przez mężczyznę monet była podrobiona.

Sprawa ma charakter rozwojowy, teraz mundurowi muszą zbadać autentyczność oferowanych do sprzedaży pieniędzy. Wszystkie czynności w tej sprawie nadzoruje opoczyńska prokuratura. Na chwilę obecną 29-latek usłyszał dwa zarzuty, tj. przygotowania do sprzedaży i sprzedaży podrobionych monet. Za handel podrobionymi pieniędzmi grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi/js)