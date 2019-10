Dolnośląscy policjanci uratowali życie 47-latka Data publikacji 07.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wałbrzyscy policjanci po raz kolejny wykazali się profesjonalizmem i niezwykłą skutecznością działania ratując życie mężczyźnie, który chciał skoczyć z okna w centrum miasta. Dzięki szybkiej reakcji i doświadczeniu mundurowych 47-latek nie zdołał wcielić w życie swojego desperackiego planu.

Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu otrzymali informację od dyżurnego jednostki o możliwej próbie samobójczej 47-letniego mieszkańca miasta. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce, gdzie w oknie na drugim piętrze siedział mężczyzna z nogami zwisającymi na zewnątrz. Wałbrzyszanin wykrzykiwał, aby nikt do niego nie podchodził, bo za chwilę skoczy.

Mundurowi, którzy nie raz mieli do czynienia z takimi sytuacjami, weszli na klatkę schodową i niezwłocznie udali się pod ustalony adres. Drzwi do mieszkania były otwarte. Wtedy policjanci wykorzystując nieuwagę desperata, który zajęty był rozmową ze strażakami, zdecydowali się dynamicznie wciągnąć go do wnętrza pokoju. Plan zrealizowali perfekcyjnie. Niedoszły samobójca, zanim zdążył się zorientować co się dzieje, znajdował się już bezpieczny w rękach funkcjonariuszy.

47-latkiem ostatecznie zajęli się specjaliści z Zespół Ratownictwa Medycznego, którzy przybyli na miejsce. Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów i bardzo dobrej współpracy ze strażakami po raz kolejny uratowane zostało ludzkie życie.

(KWP we Wrocławiu/ mw)