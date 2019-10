Policjanci udzielali pomocy osobom poszkodowanym w wypadku. Apelujemy o ostrożność i rozwagę na drodze Data publikacji 07.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę w godzinach wieczornych w Legnicy, przy zjeździe na A4, doszło do wypadku drogowego dwóch pojazdów. Jako pierwsi na miejscu pojawili się policjanci z Legnicy, którzy wracając z manifestacji z Wrocławia natychmiast podjęli działania ratownicze. Dzięki podjętym działaniom służb ratunkowych do szpitala trafiły z obrażeniami dwie osoby. Niestety wypadku nie przeżyła 10-letnia pasażerka jednego z pojazdów. Apelujemy o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w minioną sobotę na ul. Jaworzyńskiej w Legnicy przy zjeździe na A4. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego wynika, że z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn kierujący pojazdem marki Fiat Punto przejechał pas zieleni i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki Mercedes Sprinter, po czym wpadł do przydrożnego rowu.

W tym czasie dwóch funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy, którzy są również ratownikami medycznymi, wracali z zabezpieczenia manifestacji we Wrocławiu i zauważyli zdarzenie. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanym. Na miejsce zostały skierowane policyjne patrole, pogotowie i straż pożarna. Pomimo natychmiastowej reanimacji, jaką podjęli funkcjonariusze, niestety 10-letniej pasażerki Fiata nie udało się uratować. Druga z pasażerek i kierowca Fiata w ciężkim stanie zostali przewiezieni do szpitala. Kierujący Mercedesem był trzeźwy, natomiast drugiemu kierowcy została pobrana krew do badań. Wykonywane na miejscu czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora. Obecnie trwa wyjaśnianie wszelkich okoliczności tego zdarzenia.

Funkcjonariusze apelują do kierujących o rozwagę. Jedźmy rozważnie, ostrożnie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze. Bezpieczeństwo na naszych drogach zależy przede wszystkim od samych kierujących. Umiejętności przewidywania zagrożenia oraz odpowiednia, szybka reakcja powoduje uniknięcia zdarzenia z innym pojazdem.

Pamiętajmy, także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o zapinaniu pasów oraz właściwym zabezpieczeniu przewożonych dzieci. Życie i zdrowie, które w ten sposób chronimy, są bezcenne.

(KWP we Wrocławiu/js)