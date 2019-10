Szczęśliwe finały poszukiwań grzybiarzy na terenie powiatu kozienickiego Data publikacji 07.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnim tygodniu, policjanci z Kozienic prowadzili poszukiwania za zaginionym 74-latkiem i 92-latką, którzy podczas grzybobrania zagubili się w lesie. Na szczęście w obu przypadkach wszystko zakończyło się szczęśliwie. Policja apeluje o rozsądek i rozwagę.

Pierwsze zaginięcie zgłoszono na Policję w środę, 2 października na terenie gminy Głowaczów. 74-latek wyszedł rano na grzyby i do późnego popołudnia nie powrócił do domu. Rodzina, obawiając się o jego zdrowie i życie początkowo sama próbowała go odnaleźć. Jednak gdy nie przyniosło to efektu, problem zgłosiła w kozienickiej jednostce. Zaraz po zgłoszeniu Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach ogłosił alarm i rozpoczęto poszukiwania, w które zaangażowano maksymalne siły policyjne z Kozienic, jak i z Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą. Po kilku godzinach mężczyzna został odnaleziony i szczęśliwie wrócił do domu.

Dwa dni później tj. 4 października, 92-latka wyszła do lasu w gminie Grabów nad Pilicą aby zbierać grzyby. Kiedy do wieczora nie powróciła, rodzina zaalarmowała Policję. Do poszukiwań zostali skierowani wszyscy funkcjonariusze z Kozienic, jak i z Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą. Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwań. Patrolowali drogi dojazdowe do lasu w miejscowości Edwardów, Łękawica oraz Paprotnia. Około godziny 21. w miejscowości Paprotnia, na polu przy lesie, mundurowi odnaleźli wycieńczoną kobietę. Seniorka oświadczyła, że rano wyszła do lasu na grzyby i nawet nie wie, kiedy zabłądziła. Gdy wyszła z lasu, na pole, przewróciła się i nie miała siły już wstać. Kobieta oddaliła się od swojego miejsca zamieszkania o ponad 3 km. Funkcjonariusze udzielili kobiecie pomocy i odwieźli do domu.

Policja przypomina, że na każde grzybobranie warto iść z osobą towarzyszącą. A osobom starszym, chorym, szczególnie zapewnić bezpieczeństwo podczas zbierania grzybów. Jeżeli musimy iść sami, należy poinformować o tym najbliższych oraz zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy lub inne urządzenia posiadające lokalizatory GPS. Warto też mieć elementy odblaskowe, latarkę oraz ciepłą odzież, która uchroni nas przed zmarznięciem w sytuacji, gdy się zgubimy w lesie.

(KWP w Radomiu / ms)