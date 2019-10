Grupa przestępcza oszukiwała firmy transportowe. Lubuska policja zatrzymała pięć osób Data publikacji 08.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zorganizowana grupa przestępcza, która z oszustw uczyniła sobie stałe źródło dochodu, została rozbita przez Lubuską Policję. W wyniku tego procederu firmy transportowe, które realizowały zlecenia spedycyjne straciły pół miliona złotych. Do sprawy zostało zatrzymanych pięć osób, w tym jej lider, który nią kierował. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa jest rozwojowa.

Przestępcy działali od 2017 roku. Zlecenia na usługi dla różnych firm wystawiali na platformie transportowej. Jako firma zajmująca się właśnie transportem, brali na swoje barki obowiązek realizacji określonej usługi od innych podmiotów. Te miały być wykonywane przez inne firmy spedycyjne. Kiedy firmy transportowe zgłaszały się do nich, dostawały do realizacji transport. Problem w tym, że nigdy nie otrzymywały za to pieniędzy. Liczba pokrzywdzonych firm lawinowo rosła, a kontakt do rzeczywistego zleceniodawcy był filtrowany właśnie przez słupy. W ten sposób zostało oszukanych 130 firm transportowych, które w wyniku działania zorganizowanej grupy przestępczej straciły pół miliona złotych.

Sprawą w 2018 roku pod kątem operacyjnym zajęli się policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Równolegle czynności procesowe prowadzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. Choć zadanie było niełatwe, próbowali znaleźć punkt odniesienia, który rzuciłby światło na tę sprawę. Doświadczeni śledczy nie ustępowali i w żmudnej pracy próbowali rozwikłać zagadkę związaną z tym, kto stoi za tą grupą. Kolejne miesiące przynosiły nowe ustalenia, które ostatecznie pozwoliły na poznanie nie tylko mechanizmów przestępczych, ale i wytypowanie osób mogących być związanych z tym procederem. Pod koniec września 2019 roku policjanci przeprowadzili realizację, w wyniku której zatrzymali pięć osób. To trzech mężczyzn w wieku 46 lat — lider, który kierował zorganizowaną grupą i dwóch w wieku 36 i 37 lat. Ponadto w ręce policjantów wpadły także dwie kobiety w wieku 46 i 23 lat. Policjanci zabezpieczyli wiele dokumentacji o działalności firmy, która została włączona do akt.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonującej oszustw, z których podejrzani uczynili sobie stałe źródło dochodu. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. 46-latek za kratkami może jednak spędzić aż 10 lat, ponieważ właśnie jemu przypisuje się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wszystkie zatrzymane przez Policję osoby zostały tymczasowo aresztowane. Lubuscy policjanci zabezpieczyli majątki podejrzanych na łączną kwotę 500 tys. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy i prowadzona jest przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji, a nadzorowana przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wlkp.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)