10 osób zatrzymanych podejrzanych o udział w grupie przestępczej Data publikacji 08.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy CBŚP, KAS i Prokuratury Regionalnej ze Szczecina rozbito zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są m.in. o oszustwa podatkowe czy pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Śledczy wstępnie oszacowali uszczuplenia Skarbu Państwa na kwotę w wysokości ponad 1,5 mln zł. Śledztwo jest rozwojowe.

Policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie prowadzą od ponad roku śledztwo dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych i praniem pieniędzy.

Z zebranego materiału wynika, że grupa mogła działać od 2013 roku do początku 2017 roku. Wówczas to, jak ustalili śledczy, w ramach różnych podmiotów gospodarczych wystawiano nieodzwierciedlające właściwy stan faktyczny deklaracje podatkowe, w celu uchylania się od opłacania należnego podatku VAT. Nierzetelne faktury VAT, pozorujące obrót gospodarczy miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie legalności środków finansowych, pochodzących z popełnienia czynów zabronionych. Według śledczych działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności państwowych w kwocie ponad 1,5 mln zł.

W minionym tygodniu policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, współdziałając z funkcjonariuszami z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim i Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie zatrzymali 10 osób. W trakcie działań prowadzonych na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego, przy udziale pracowników UCS, przeszukano miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych. Wówczas to, zabezpieczono do dalszej analizy dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy czy oszustw podatkowych.