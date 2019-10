Policjanci z Kaczor pomogli 83-letniemu mężczyźnie Data publikacji 08.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Kaczorach znaleźli w głębokiej koleinie 83-letniego mężczyznę przygniecionego przez motorower. Senior pojechał na grzyby i po pewnym czasie zgubił się na terenie kompleksu leśnego. Kiedy próbował odnaleźć drogę, stracił panowanie nad pojazdem i się przewrócił. Na szczęście w samą porę pojawili się mundurowi.

Pod koniec września br. w godzinach popołudniowych policjanci z Posterunku Policji w Kaczorach podczas służby kontrolowali dukty leśne w okolicy wsi Byszewice. W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli w głębokiej koleinie leżący motorower. Po chwili mundurowi dostrzegli również mężczyznę przygniecionego przez pojazd. Policjanci natychmiast przystąpili do działania.

Funkcjonariusze próbowali nawiązać kontakt z mężczyzną, jednak ten początkowo nie reagował. Kiedy policjanci uwolnili starszego pana spod pojazdu, chwilę później odzyskał on świadomość. Był zdenerwowany i wystraszony. Oświadczył, że wybrał się do lasu na grzyby i zabłądził, a kiedy szukał drogi, w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i się przewrócił. Próbował wydostać się spod pojazdu, jednak było to niemożliwe z uwagi na jego ciężar.

Policjanci zaopiekowali się 83-letnim mężczyzną. Poczęstowali go wodą i zawieźli do miejsca zamieszkania do Miasteczka Krajeńskiego. Tam na seniora czekała już rodzina.

(KWP w Poznaniu / mw)