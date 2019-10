Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi Data publikacji 18.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godząca w wolność i godność ludzką. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Aby uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, by nie zostać ofiarą tego przestępstwa, corocznie od 13 lat, 18 października w sposób szczególny obchodzony jest Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi.

Nasilenie handlu ludźmi w Polsce zaobserwowano na początku lat 90. XX i od tego czasu jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom. Handel ludźmi to przestępstwo w większości o charakterze transgranicznym, popełniane na terytorium kilku krajów. Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej i Azji do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar, głównie zza wschodniej granicy, ale i dalekiej Azji wykorzystywanych głównie pracy przymusowej oraz prostytucji.

Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy. Dotychczas dominującą formą była tzw. eksploatacja seksualna, która ustępuje miejsca pracy przymusowej. W dalszej kolejności jest zmuszanie do prostytucji, wykorzystanie w przemyśle erotycznym, żebractwie, do popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary .

Zwalczaniem tego przestępstwa w polskiej Policji zajmują się komórki właściwe do walki z handlem ludźmi i przeszkoleni policjanci. W celu podniesienia kwalifikacji, wymiany doświadczeń i zapoznania się z aktualnym stanem przestępności w Polsce biorą oni udział dniach 16 – 18.10.2019 r. w konferencji organizowanej w Poroninie przez Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP z udziałem partnerów zagranicznych z USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz partnerów krajowych – organizacji pozarządowych wspierających ofiary handlu ludźmi. Jednym z tematów przedsięwzięcia było omówienie przebiegu największej dotychczas operacji FORT realizowanej wspólnie przez brytyjskich i polskich policjantów w sprawie wykorzystania na terenie Wielkiej Brytanii Polaków do pracy przymusowej. Podziękowania za udział polskich policjantów w działaniach i za całość polsko-brytyjskiej współpracy osobiście złożył w dniu 20.09.2019 Sir Philip Rutnam, Stały Sekretarz w brytyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podczas spotkania Grupy Zadaniowej do spraw realizacji Action Plan for Poland.

Z uwagi na skalę zjawiska przestępstwa handlu ludźmi i jego dochodowość, które jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata, w jego zwalczanie i zapobieganie coraz częściej na arenie światowej i europejskiej angażują się międzynarodowe instytucje i organizacje. Handel ludźmi jest przestępstwem zwalczanym przez wszystkie kraje UE różnymi działaniami. To zbrodnia bez granic, dlatego też kraje europejskie zjednoczone w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) oraz EUROPOL połączyły siły, aby w dniu 17 października 2019 r. rozpocząć kampanię prewencyjną dotyczącą handlu ludźmi, w której weźmie udział EUCPN i 24 kraje europejskie.

Celem kampanii jest poinformowanie o przestępstwie handlu ludźmi, o tym, że każdy może być lub stać się ofiarą tego przestępstwa. Ponadto kampania uświadamia potencjalne ofiary, że mają one unijne prawa: pomoc i wsparcie, ochronę, odszkodowanie, prawa człowieka i prawa pracy, okres na zastanowienie się i prawa pobytu oraz prawo do reintegracji. Zadaniem kampanii jest także wskazanie instytucji, organizacji i miejsc, w których można znaleźć pomoc i ochronę.

W ramach kampanii materiały informacyjne dotyczące zjawiska handlu ludźmi, jak nie stać się jego ofiarą i gdzie zgłosić się o pomoc w przypadku podejrzenia bycia ofiarą będą rozpowszechniane na lotniskach, w środkach transportu publicznego, centrach handlowych, stacjach paliw, przejściach granicznych i ambasad.

W Polsce informację o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego można przesłać na funkcjonującą od 2014 r. w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP skrzynkę e-mailową handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub zadzwonić na telefon zaufania: 664 974 934. Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych celem podjęcia czynności przez właściwe podmioty.

Pomoc ofiarom handlu ludźmi świadczą poniższe organizacje pozarządowe:



Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

00-956 Warszawa 10

tel./fax (+ 48 22) 622 19 85

tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99

www.strada.org.pl

e-mail: strada@strada.org.pl



Armii Zbawienia

ul. Ząbkowska 13/13

03-736 Warszawa

tel.:+48 697 610 001

www.armia-zbawienia.pl

facebook.com/salvationarmypoland



YouCanFree.Us Polska

ul. Elektronowa 10

03-219 Warszawa,

kom. +48 518300011

e-mail: biuro@youcanfree.us

www.youcanfreeus.pl



Fundacja Light House

ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 90/2/1

90-569 Łódź

tel.: 881223333

e-mail: biuro@fundacjalighthouse.pl

fundacjalighthouse.pl



Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

ul. Mazowiecka 12/25

00-048 Warszawa

tel.:22 616 02 68

faks: 22 616 03 14

e-mail: biuro@fdds.pl

https://fdds.pl



ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

skr. poczt. 127

00-958 Warszawa 66

numery linii wsparcia

22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce

00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy

+48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego

116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka

fax (+48 22) 654 79 73

www.zaginieni.pl

e-mail: biuro@zaginieni.pl

(Biuro Kryminalne KGP)