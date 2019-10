Zarzuty korupcyjne w związku z uzyskaniem patentów sternika Data publikacji 11.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Patent sternika, żeglarza oraz licencja na holowanie narciarza, to uprawnienia, o których marzy wiele osób, nie wszystkie jednak decydują się na ich zdobycie w sposób uczciwy i legalny. Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatrzymali pierwsze osoby, które w zamian za korzyści majątkowe uzyskiwały stosowne uprawnienia. Wśród zatrzymanych jest także 50-letni inspirator przestępczego procederu. Z ustaleń śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie wynika, że osób, które w nielegalny sposób uzyskały licencje może być nawet kilkaset w całym kraju. Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Do policjantów Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie od jakiegoś czasu docierały sygnały dotyczące przestępczego procederu polegającego na wręczaniu i przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za uzyskiwanie patentów sternika, żaglarza oraz licencji na holowanie narciarzy. Osoby zamieszane w nieuczciwą działalność miały wystawiać poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczeń o odbytych kursach i zdanych egzaminach teoretycznych i praktycznych uprawniających do uzyskania patentów oraz licencji. W konsekwencji osoby te miały uzyskiwać stosowne uprawnienia, pomimo że do kursu i egzaminu w ogóle nie przystąpiły. Musiały się jednak liczyć z tym, że zdobycie patentów, czy licencji w sposób nielegalny będzie o kilkaset złotych droższe.

Funkcjonariusze postanowili zweryfikować docierające do nich informacje. Od 2018 roku prowadzili zakrojone na szeroką skalę czynności operacyjne. W tym zakresie nawiązali współpracę z Prokuraturą Okręgową w Olsztynie. Kilka miesięcy później poczynione przez funkcjonariuszy ustalenia i zebrany obszerny materiał dowodowy pozwoliły prokuraturze na wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Współpraca śledczych doprowadziła do pierwszych zatrzymań, które miały miejsce w ciągu ostatniego tygodnia. Na terenie Warmii i Mazur policjanci zatrzymali 4 osoby, w tym 50-letniego inspiratora przestępczego procederu. W prokuraturze mieszkaniec Morąga usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa. Mężczyzna przyznał się do stawianych zarzutów. Decyzją prokuratora zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 10.000 złotych.

Pozostałe 3 osoby usłyszały zarzuty udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną instruktora i egzaminatora Polskiego Związku Motorowodnego w zamian za wystawienie poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o rzekomo zdanym teoretycznym i praktycznym egzaminie uprawniającym do uzyskania patentów, czy licencji.

Sprawa ma charakter rozwojowy oraz wielowątkowy. Z ustaleń śledztwa wynika, że osób, które w nielegalny sposób uzyskały uprawnienia może być co najmniej kilkadziesiąt w całym kraju. Wszystkie muszą liczyć się z konsekwencjami. Niewykluczone, że już w najbliższym czasie zarzuty usłyszą także inne osoby współuczestniczące w przestępczym procederze.

Podczas prowadzonego śledztwa jest badany całokształt nieprawidłowości, jakie mogły zaistnieć przy tym procederze.

Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Olsztynie/js)