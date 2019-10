Areszt za posiadanie narkotyków, wymuszenie rozbójnicze i kradzież Data publikacji 11.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Najpierw 3 mężczyzn grożąc przedmiotem przypominającym nóż usiłowało wymusić od 24-latka pieniądze. Następnie, jeden z nich miał ukraść pokrzywdzonemu saszetkę. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali 3 mężczyzn w wieku od 17 do 22 lat. Podczas przeszukania mieszkania 22-latka i piwnicy 17-latka policjanci znaleźli blisko 1,5 kilograma kokainy, amfetaminy, MDMA i marihuany. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków i wymuszenie rozbójnicze dwaj zatrzymani trafili do już aresztu. Natomiast 19-latek odpowie za wymuszenie rozbójnicze. Mieszkańcom Opola grozi teraz do 10 lat więzienia.

19 września, oficer dyżurny z komendy miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące wymuszenia rozbójniczego, do którego miało dojść w centrum miasta. Na miejsce natychmiast pojechali kryminalni. Z ustaleń operacyjnych wynikało, że chwilę wcześniej, 3 młodych mężczyzn grożąc nożem usiłowało wymusić od 24-latka pieniądze. W trakcie szarpaniny mieli skraść pokrzywdzonemu saszetkę i uciec.

Policjanci ustalili rysopis podejrzewanych o wymuszenie rozbójnicze i rozpoczęli ich poszukiwania. Po paru minutach zatrzymali 17, 19 i 22-latka. Mieszkańcy Opola zostali przewiezieni do komendy miejskiej. Podczas przeszukania piwnicy należącej do 17-latka kryminalni znaleźli znaczną ilość narkotyków. 22-latek w mieszkaniu także ukrywał substancje odurzające. Łącznie do tej sprawy operacyjni zabezpieczyli blisko 1,5 kilograma kokainy, amfetaminy, MDMA i marihuany. W toku sprawy okazało się, że mężczyźni już drugi raz próbowali siłą wymusić od pokrzywdzonego pieniądze.

Wszyscy trzej podejrzewani usłyszeli już zarzuty. 17 i 22-latek odpowiedzą za podwójne wymuszenie rozbójnicze i posiadanie znacznej ilości narkotyków. Dodatkowo 17-latek usłyszał zarzut kradzieży saszetki. Obaj decyzją sądu trafili już do aresztu na 2 miesiące. Natomiast 19-latek odpowie za wymuszenie rozbójnicze. Wszystkim zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia.

(KWP w Opolu / ms)