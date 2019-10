Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 11.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Katowic zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Podejrzany ugodził nożem 34-latka. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, gdzie był operowany. Zatrzymany mężczyzna, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Wywiadowcy z katowickiego oddziału prewencji zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło w jednym z lokali w centrum Katowic. Tam mężczyzna ugodził nożem 34-latka, kiedy wyszli z windy. Po całym zdarzeniu 36-latek zbieg z miejsca zdarzenia, a pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, gdzie był operowany. Podejrzany zatrzymany został w jednym z hoteli w katowickiej dzielnicy Szopienice. Przy mężczyźnie policjanci ujawnili narkotyki. Badanie wskazało, że zabezpieczona substancja to amfetamina. Mężczyzna osadzony został w policyjnym areszcie. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Katowice – Północ w Katowicach sąd zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt. Za usiłowanie zabójstwa podejrzanemu grozi kara dożywotniego więzienia.

(KWP w Katowicach /ms)