Kolejne zatrzymania w sprawie dopalaczy w Zawierciu Data publikacji 11.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali kolejne 3 osoby w sprawie dopalaczy w powiecie zawierciańskim. Mężczyźni w wieku 33, 37 i 38 lat podejrzani są o obrót znacznymi ilościami dopalaczy w powiecie zawierciańskim oraz spowodowanie śmierci oraz zagrożenia życia kilkunastu osób, które zażyły te niebezpieczne środki. Śledczy pracujący nad sprawą sukcesywnie docierają do kolejnych osób zamieszanych w ten przestępczy proceder. Do tej pory śląscy policjanci zatrzymali w sumie 10 osób, które wprowadziły do obrotu ok. 3 kg niebezpiecznych substancji na terenie Zawiercia.

W ubiegłym roku w powiecie zawierciańskim na skutek zażycia niebezpiecznych substancji kilka osób straciło życie lub z zatruciami trafiło do szpitali. Sprawą podejrzanych zgonów zajęli się policjanci z Zawiercia, a następnie śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policjanci pracujący nad sprawą od kilkunastu miesięcy badali wszystkie wątki tych zdarzeń, ustalając dilerów, u których pokrzywdzeni nabywali dopalacze oraz sukcesywnie docierając do kolejnych osób zamieszanych w ten przestępczy, śmiercionośny proceder. O pierwszych zatrzymaniach związanych z dopalaczami pojawiającymi się w powiecie zawierciańskim pisaliśmy już w lutym br. gdy mundurowi z Zawiercia zatrzymali 2 osoby udzielające niebezpiecznych środków innym osobom, a także w marcu, gdzie zawierciańscy policjanci zatrzymali mieszkańca Łaz podejrzanego o ich posiadanie.

Antynarkotykowi z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmujący się sprawą obrotu dopalaczami w powiecie zawierciańskim koncentowali się nad rozbiciem grupy zajmującej się tym przestępczym procederem. Przełomem było zatrzymanie w marcu br. 4 podejrzanych o rozprowadzanie nowych środków psychoaktywnych oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia ludzi. Obecne zatrzymania trzech mieszkańców powiatu zawierciańskiego w wieku 33, 37 i 38 lat są kontynuajcą tej sprawy. Wczoraj decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Są podejrzani o to, że od marca 2018 roku uczestniczyli w obrocie znacznymi ilościami nowych substancji psychoaktywnych powodując nieumyślnie śmierć 4 osób oraz zatrucie stanowiące chorobę realnie zagrażającą życiu 10 osób.

Pamiętajmy, że nasza właściwa reakcja może pozwolić na uniknięcie tragedii, do jakich dochodzi pod wpływem zażycia dopalaczy. Bywa bowiem, że po zażyciu takiego środka lekarze nie mają wiedzy, jaką substancją osoba się zatruła, co znacznie utrudnia, a czasem uniemożliwia skuteczną walkę o jej życie. Godną potępienia jest postawa samych dilerów, którzy są świadomi, że ludzie umierają po udostępnianych przez nich środkach, ale z chęci zysku stawiają na szali ludzkie życie.

Warto podkreślić, że apele dotyczące niebezpieczeństwa zażywania dopalaczy i narkotyków wielokrotnie są powtarzane przez policjantów, a tematyka zagrożeń z nimi związanych poruszana jest przez nas w mediach, na policyjnych stronach internetowych oraz na spotkaniach profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Przypadki zatruć dopalaczami są nagłaśniane i wielokrotnie powielane ku przestrodze. Niestety są osoby, które bagatelizują te wszystkie ostrzeżenia i na własne śmiertelne ryzyko zażywają dopalacze.



Apelujemy :

Aby skutecznie walczyć z tym niebezpiecznym zjawiskiem, musimy zdać sobie sprawę, że dopalacze są śmiertelną trucizną. Zażywając ją, ryzykujemy swoim życiem, a chroniąc kierujących się zyskiem bezwzględnych dilerów także życiem innych. Kierujmy się rozsądkiem i wzajemną troską. Każdego, kto ma informacje dotyczące tych środków i osób handlujących nimi, prosimy o kontakt z policją pod nr 112. Jeżeli mamy wiedzę o osobach rozprowadzających narkotyki lub dopalacze poinformujmy o tym Policję – nie miejmy żadnych skrupułów. Dzięki takiej postawie możemy komuś uratować życie! Pamiętajmy także, że dopalacze to wspólny problem, ale ich zażycie to indywidualna decyzja, która może zakończyć się śmiercią.