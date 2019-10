Podziękowania dla policjantów od męża zaginionej Data publikacji 14.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie wpłynęły podziękowania dla garwolińskich policjantów za szybką akcję i odnalezienie zaginionej kobiety.

Mieszkaniec gminy Garwolin wyraził w nim swoją wdzięczność za zaangażowanie w poszukiwaniach żony, której zgłosił zaginięcie w dniu 8 października. 71-letnia kobieta wyszła z dziećmi do lasu na grzyby. Dorosłe dzieci powróciły do domu, a z kobietą nie było żadnego kontaktu. Z uwagi na zapadający zmrok, mężczyzna powiadomił policję. Dyżurny garwolińskiej jednostki natychmiast na miejsce skierował policjantów. Do poszukiwań włączyli się również policjanci z Otwocka oraz zastępy straży pożarnych. Kobietę całą i zdrową w lesie na terenie gm. Pilawa odnalazł st. post. Michał Stępień i post. Daniel Bedełek z Posterunku Policji w Pilawie.

Pan Tomasz napisał list, w którym podziękował policjantom. Słowa, które do nich skierował są pięknym zwieńczeniem codziennej służby mundurowych.

(KWP w Radomiu/js)