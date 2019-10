Policjant po służbie odnalazł zaginionego 5-latka Data publikacji 14.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant ze zgierskiej drogówki w czasie wolnym od służby jechał samochodem ze swoją rodziną. Widząc małego chłopca samotnie idącego przez pole, od razu interweniował. Kilka minut później dyżurny komendy przyjął zgłoszenie o zaginięciu 5-latka. Dzięki czujności funkcjonariusza chłopiec szybko trafił w ramiona zatroskanej mamy.

Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu 12 października 2019 r. po godzinie 17.00 w czasie wolnym od służby podróżował ze swoją rodziną samochodem. Przejeżdżając drogą pod Zgierzem zauważył małego chłopca, który bez niczyjej opieki szedł po polu. Funkcjonariusz natychmiast się zatrzymał i podszedł do dziecka. Jednocześnie skontaktował się z dyżurnym zgierskiej jednostki policji informując o tej niecodziennej sytuacji. Chwilę po rozmowie z policjantem, dyżurny przyjął zgłoszenie o zaginięciu 5-letniego chłopca chorującego na autyzm. Jak się okazało chłopiec zniknął z podwórka 30 minut wcześniej. Na szczęście, gdy zatroskana matka składała zawiadomienie o zaginięciu, chłopiec był już bezpieczny pod okiem policjanta i jego żony. Po chwili na miejsce przyjechała mama zaginionego 5-latka i zabrała go do domu.

(KWP w Łodzi/js)